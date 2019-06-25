Екс-голова Верховного суду України Бойко вважає надмірним нинішній склад Верховного суду

Колишній голова Верховного суду України Віталій Бойко виступає за оптимізацію складу нинішнього Верховного суду.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Для мене незрозуміла судова система в Україні (якщо дивитися на реформу Верховного суду). Я спілкувався з суддями Верховного суду США, мені надзвичайно сподобалася їхня система, але судова структура в США зовсім інша, ніж в Україні. Тому ми не можемо зробити так, як в США. Кількість суддів Верховного суду? Це вже надмірно. 200 суддів Верховного суду, нехай туди входять 4 касаційних суди, ну їй Богу... у кожного судді є ще мінімум 1 помічник і два - три співробітника апарату. Це ж цілий батальйон. Я не знаю, як це назвати. Це неможливо. Такий склад суду не може бути. Це як Верховна Рада - 450 охломонів, я вибачаюся",- сказав він.

Бойко також висловився щодо основних проблем судової реформи. За його словами основні проблеми реформи: великий судовий збір, пересічний громадянин не може захистити себе в суді і порушується доступ до правосуддя.

Як повідомляли Українські Новини, Гуменюк вважає, що в робочу групу Президента Володимира Зеленського з напрацювання проекту судової реформи повинні входити виключно професіонали.

Юрист Володимир Пилипенко вважає, що експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи повинні входити професійні юристи, з обов'язковим залученням суддів.

Представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінює судову реформу Порошенка на три з мінусом.