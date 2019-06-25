Соратник Зеленського назвав базікою незгодного з його думкою кандидата в депутати

Заступник глави Адміністрації Президента Олексій Гончарук назвав незгодного з ним користувача Facebook Леоніда Щукіна, кандидата в Народні депутати України по 210-му округу (Чернігівської області) базікою. Про це йдеться в коментарях чоловіків, оприлюднених під записом Щукіна про закриття Академії держуправління в Україні.

Керуючий партнер медіа-агентства "Seemus Media" Леонід Щукін розкритикував рішення Зеленського закрити академію Держуправління.

"Сьогодні з великою тривогою дізнався, що новоспечена влада готується ліквідувати Національну академію державного управління при Президентові України (НАДУ). Заявляю: це помилка! Якщо хто не знає, у свій час ця академія була побудована на уламках Вищої партійної школи (ВПШ), і повинна була стати основним центром підготовки державних управлінських кадрів вищого рівня. Власне так і було. Свого піку ефективності вона досягла при ректорі Володимира Лугового. Після того, як прийшов Ющенко, цей ВУЗ почав втрачати свій рівень. Аж до сьогоднішнього дня її методично руйнували і дискредитували. Дуже багато авторитетних (не дутих) вчених було просто вышвырнуто з Академії. Але замість того, щоб поставити розумної людини на посаду ректора, замість того, щоб формувати ефективну систему підготовки вітчизняних кадрів, Зеленський не знайшов нічого кращого, як просто ліквідувати цей ВУЗ", - повідомив Щукін.

Проте Олексій Гончарук, прочитавши цей пост, заявив, що його слова про закриття академії були вирвані з контексту, і на додачу - назвав Щукіна базікою, звинувативши у поширенні "небилиць".

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський призначив заступником глави Адміністрації Президента Олексія Гончарука.