На мітингу в Москві вперше журналістська організація стала на захист Романа Сущенка та кримських журналістів

23 червня в Москві на мітингу "Суспільство вимагає справедливості" співголова громадської організації "Профспілка журналістів і працівників ЗМІ" (ПЖ) Ігор Ясін вперше виступив на захист українця Романа Сущенка, який був засуджений російським судом до 12 років позбавлення волі, а також кримських журналістів.

Про це йдеться на офіційній сторінці ПЖ у соціальній мережі Facebook.

"Ми захистили (журналіста) Івана Голунова. Це стало можливо лише завдяки солідарності та мобілізації потужної журналістської спільноти та всіх тих, кого обурило поліцейське свавілля. Тому сьогодні Іван на волі. ... В регіонах справи проти журналістів фабрикують давно, та часто взагалі про це мало говорять. Українського журналіста Романа Сущенка засудили до 12 років нібито за шпигунство", - сказав співголова ПЖ.

Ігор Ясін підкреслив: "Для того, щоб не було справ Голунова, Світлани Прокопьєвою та інших. Щоб журналістські колективи не розганяли за бажанням власників і вказівкою влади. Щоб не вилучали більше тиражі "Тульської правди". Щоб зупинити фабрику липових справ, домогтися громадського контролю над роботою поліції, щоб журналістів і учасників мирних акцій не затримували і не били, щоб судові засідання були відкриті для всіх, щоб на журналістів не заводили "криміналки" та не фабрикували справи. Ніколи. Нам потрібні власні організації. Давайте створювати і будувати їх разом! Свободу журналістам, свободу активістам!".

Нагадаємо, 4 червня 2018 року Московський міський суд (Росія) засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство. Росія обвинуватила Сущенка в спробі зібрати дані про наступ бойовиків на Маріуполь (Донецька область).

Раніше 30 вересня 2016 року Сущенко був затриманий Федеральною службою безпеки Росії за підозрою в шпигунстві.

Як повідомляли Українські Новини, Сущенко нагороджений орденом "За мужність" 3-го ступеня. Також Сущенко став лауреатом премії Національної спілки журналістів України (НСЖУ) за захист свободи слова.