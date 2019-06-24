Музикант "Океану Ельзи" одружився в Грузії

24 червня відбулося весілля Володимира Опсеніци і його обраниці Світлани в Мцхеті, Грузія. Лідер групи Святослав Вакарчук, який вирішив іти в Раду, став свідком.

Сербський музикант Володимир Опсеніца став гітаристом Океану Ельзи в 2014 році. А сьогодні він зв'язав себе узами шлюбу зі Світланою, пише "НВ Style".

"Ну що, Влада всьо:) Гордий бути першим дружбою! #Весілля #Грузія #Мцхета", — написав на своїй сторінці Святослав Вакарчук і поділився фото з торжества.

Знімки і привітання з'явилися і на офіційних сторінках групи в соцмережах. На фото помічені барабанщик гурту Денис Глінін і стиліст Ляля Фонарьова, яку називають дружиною лідера Океану Ельзи. Якщо це і так, Святославу вдається багато років зберігати стосунки в секреті.

Весілля Володимир Опсеница. Фото: facebook.сом/okeanelzyofficial

Відомо, що до того, як приєднатися до групи, Володимир Опсеніца брав участь у виступах як сесійний музикант. На початку 2018 року разом з Сергієм Михалком (група Brutto) і саунд-продюсером Віталієм Телезіним створив проект Drezden.

Нагадаємо, раніше Вакарчук зареєструвався в Instagram і показав, як займається йогою на фоні кота.