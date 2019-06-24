Шаповал підтримує впровадження в Україні інституту мирових суддів

Колишній заступник глави Конституційного суду, екс-голова ЦВК Володимир Шаповал підтримує ідею створення в Україні інституту мирових суддів.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Світові судді це хороша ідея. У багатьох країнах цей інститут прижився, чому в Україні ця ідея не преживется?", - сказав він.

При цьому, на його думку, при впровадженні цього інституту, проблем не уникнути.

"Звичайно, будуть якісь проблеми, початкові проблеми, але цього не минути. Але ці суди це хороша і правильна ідея", - підкреслив Шаповал.

Як повідомляли Українські Новини, екс-голова Верховного суду Маляренко прогнозує розвантаженість судів після впровадження інституту мирових суддів в Україні. Також екс-голова КС Домбровський позитивно оцінює ідею Зеленського про ведення інституту мирових суддів.

Крім того, екс-суддя КС Віктор Шишкін підтримує ідею Зеленського про введення інституту мирових суддів.