Звинувачення екс-начальника СБУ у Хмельницькій області в причетності до вбивства євромайданівців передали до суду

Прокуратура передала в суд обвинувачення колишнього начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Віктора Крайтора в причетності до вбивства активістів Євромайдану.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що 24 червня обвинувальний акт щодо Крайтора за ч. 2 ст. 365 (перевищення службових повноважень), ч. 1 ст. 119 (вбивство з необережності) та ст. 128 (необережне тяжке тілесне ушкодження) Кутового кодексу спрямований в Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.\r\nВказане кримінальне провадження рішенням прокурора Головної військової прокуратури 28 грудня 2018 року передано за підслідністю в Державне бюро розслідувань.\r\n1 лютого поточного року розслідування було завершено і розпочато ознайомлення сторін провадження з його матеріалами.\r\nУ зв'язку з зволіканням стороною захисту за клопотанням прокурора судом встановлено підозрюваного і його захисникам термін ознайомлення до 22 червня, після завершення якого обвинувальний акт невідкладно передано в суд.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, снайпера Хмеля, підозрюваного у вбивстві активіста Євромайдану, відпустили з-під варти.\r\nРаніше з'явилося фото затриманого снайпера Євромайдану.