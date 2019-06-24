Звинувачення екс-начальника СБУ у Хмельницькій області в причетності до вбивства євромайданівців передали до суду

Звинувачення екс-начальника СБУ у Хмельницькій області в причетності до вбивства євромайданівців передали до с

Прокуратура передала в суд обвинувачення колишнього начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Віктора Крайтора в причетності до вбивства активістів Євромайдану.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

Зазначено, що 24 червня обвинувальний акт щодо Крайтора за ч. 2 ст. 365 (перевищення службових повноважень), ч. 1 ст. 119 (вбивство з необережності) та ст. 128 (необережне тяжке тілесне ушкодження) Кутового кодексу спрямований в Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.

Вказане кримінальне провадження рішенням прокурора Головної військової прокуратури 28 грудня 2018 року передано за підслідністю в Державне бюро розслідувань.

1 лютого поточного року розслідування було завершено і розпочато ознайомлення сторін провадження з його матеріалами.

У зв'язку з зволіканням стороною захисту за клопотанням прокурора судом встановлено підозрюваного і його захисникам термін ознайомлення до 22 червня, після завершення якого обвинувальний акт невідкладно передано в суд.

Як повідомляли Українські Новини, снайпера Хмеля, підозрюваного у вбивстві активіста Євромайдану, відпустили з-під варти.

Раніше з'явилося фото затриманого снайпера Євромайдану.