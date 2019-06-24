підписатися на розсилку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
  • Головна
  • Новини
  • Світ
  • Політика світу
  • ПАРЄ відмовилася проводити дебати про притягнення до відповідальності винних в аварії рейсу MH17 і Росії за несплату членських внесків
24 червня 2019, понеділок, 16:33 12
Політика світу 2019-06-24T17:15:02+03:00
Українські Новини
ПАРЄ відмовилася проводити дебати про притягнення до відповідальності винних в аварії рейсу MH17 і Росії за не

ПАРЄ відмовилася проводити дебати про притягнення до відповідальності винних в аварії рейсу MH17 і Росії за несплату членських внесків

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) відмовилася проводити дебати про притягнення до відповідальності винних у катастрофі в Донецькій області 17 липня 2014 року рейсу MH17 і Росії за несплату членських внесків.

Відповідне рішення було прийнято під час проведення літньої сесії ПАРЄ в понеділок, повідомляють Українські Новини.

Так, в ПАРЄ було зареєстровано 2 запити на проведення термінових дебатів про "Припинення російського шантажу: прохання до Комітету Міністрів залучити Російську Федерацію до відповідальності за несплату членських внесків" і про "Зобов'язання всіх держав забезпечити, щоб збили рейс MH17 17 липня 2014 року постали перед судом".

При цьому бюро ПАРЄ не рекомендував включити проведення термінових дебатів у порядку денному асамблеї.

Крім цього, проведення термінових дебатів не підтримали також депутати асамблеї.

За проведення дебатів про відповідальність Росії за несплату членських внесків проголосувало 46 депутатів, проти - 77.

Також про проведення дебатів про катастрофу рейсу MH17 за проголосували 52 депутати, проти – 86.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко", голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв просив Президента Володимира Зеленського зустрітися з українською делегацією в ПАРЄ для обговорення недопущення повернення делегації Росії в асамблею.

Більше новин про: MH-17 ПАРЄ

Архів
Новини
ДБР попередило розтрату працівниками "Київського бронетанкового" 9 млн гривень бюджетних коштів, – Варченко 18:01
Насалик заробляє менше, ніж його заступники: які зарплати в міністерстві 17:25 Документ
"Самопоміч" була одним із ключових партнерів антикорупційних організацій у цьому парламенті, – Шабунін 17:18
Прикордонник підозрюється у сприянні при замаху на співробітника Міноборони у Києві 17:16
Звинувачення екс-начальника СБУ у Хмельницькій області в причетності до вбивства євромайданівців передали до суду 17:04
більше новин
На Донеччині працівники шахти зупинили видобуток вугілля 16:18
ЦВК відмовилася зареєструвати всіх кандидатів у депутати Ради від "Руху нових сил" Саакашвілі 22:32
В Адміністрації Путіна занепокоїлися через арешти активів в Україні 12:18
Ураган йде на Київ і область: оголошено жовтий рівень небезпеки 11:50
Андрій Білецький знайшов собі заміну: в окрузі №217 на Оболоні балотуватиметься Максим Жорін 11:29
більше новин
ЦВК відмовилася зареєструвати всіх кандидатів у депутати Ради від "Руху нових сил" Саакашвілі 22:32
В Адміністрації Путіна занепокоїлися через арешти активів в Україні 12:18
Активіст однієї з партій помер після побиття поліцейськими у Вінниці 20:31
Затримані на мітингу у Москві. Фото: Артем Лоскутов
У Росії на мітингах проти політрепресій затримали активістів з "провокаційними" плакатами 23:11
ЦВК відмовила Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати Ради 19:17
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok