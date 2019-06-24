ПАРЄ відмовилася проводити дебати про притягнення до відповідальності винних в аварії рейсу MH17 і Росії за несплату членських внесків

ПАРЄ відмовилася проводити дебати про притягнення до відповідальності винних в аварії рейсу MH17 і Росії за не

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) відмовилася проводити дебати про притягнення до відповідальності винних у катастрофі в Донецькій області 17 липня 2014 року рейсу MH17 і Росії за несплату членських внесків.

Відповідне рішення було прийнято під час проведення літньої сесії ПАРЄ в понеділок, повідомляють Українські Новини.

Так, в ПАРЄ було зареєстровано 2 запити на проведення термінових дебатів про "Припинення російського шантажу: прохання до Комітету Міністрів залучити Російську Федерацію до відповідальності за несплату членських внесків" і про "Зобов'язання всіх держав забезпечити, щоб збили рейс MH17 17 липня 2014 року постали перед судом".

При цьому бюро ПАРЄ не рекомендував включити проведення термінових дебатів у порядку денному асамблеї.

Крім цього, проведення термінових дебатів не підтримали також депутати асамблеї.

За проведення дебатів про відповідальність Росії за несплату членських внесків проголосувало 46 депутатів, проти - 77.

Також про проведення дебатів про катастрофу рейсу MH17 за проголосували 52 депутати, проти – 86.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко", голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв просив Президента Володимира Зеленського зустрітися з українською делегацією в ПАРЄ для обговорення недопущення повернення делегації Росії в асамблею.