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24 червня 2019, понеділок, 16:25 138
Кабмін 2019-06-24T16:34:45+03:00
Українські Новини
Кабмін підвищить пенсії з 1 липня: на скільки і для яких категорій зростуть виплати

Кабмін підвищить пенсії з 1 липня: на скільки і для яких категорій зростуть виплати

Пенсії. Фото: сепѕог.nеt
Пенсії. Фото: сепѕог.nеt

Кабінет Міністрів має намір з 1 липня підвищити пенсії для жінок з трудовим стажем понад 30 років і чоловіків зі стажем понад 35 років.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Уряд відновлює справедливість стосовно пенсіонерів, які мають великий стаж і невеликі виплати через маленьких заробітних плат. Ми пообіцяли розробити потрібні рішення і вели цю роботу ще з січня 2018 року. Ми знайшли потрібні механізми. Жінки, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем понад 35 років з 1 липня отримають підвищення пенсій. Виплати становитимуть більше ніж 2 тис. гривень. Це буде черговий етап перерахунку пенсій, і далі збільшення відбуватиметься в автоматичному режимі", - написав він.

З його слів, всі процедурні рішення будуть закріплені на найближчому засіданні уряду, яке відбудеться 26 червня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Міністерство соціальної політики ініціювало збільшення ролі стажу роботи, порівняно з розміром заробітної плати при нарахуванні пенсії тим пенсіонерам, які мають великий стаж роботи.

11 жовтня 2017 року набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного страхового стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і щорічним поступовим підвищенням до 35 років до 2028 року.

Тим часом українці можуть отримати "13-ту пенсію" вже в цьому році: кому виплатять і як це буде працювати.

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