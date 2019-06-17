С 1 июля пенсии вырастут: кому и на сколько увеличат выплаты

С 1 июля в Украине впервые в этом году вырастут соцстандарты: это все виды прожиточных минимумов (ПМ), в том числе и для пенсионеров, у которых ПМ равен минимальной пенсии (сейчас 1497 грн). Небольшие добавки получат малозащищенные категории пенсионеров, лица с инвалидностью, льготники, те, у кого трудовой стаж больше минимума, есть особые заслуги перед Украиной (ордена, почетные звания), так как эти доплаты начисляются в процентах от минпенсии. Повысят и максимальные пенсии тем, у кого они сейчас ограничены 10 ПМ для нетрудоспособных. В Пенсионном фонде (ПФ) уже подсчитали, сколько и кому добавят.

Как пишет "Сегодня", получающим минимальные пенсии, а таких, по данным ПФ, всего 600 тыс. чел., выплатят пенсию с 1 июля в размере 1564 грн/мес. (+67 грн). Остальные почти 11 млн пенсионеров имеют хотя бы на гривню больше, и примерно 90% из них получат надбавки за сверхнормативный стаж: 1% за каждый отработанный год свыше 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин. Если пенсионер имеет 40 лет стажа, то его надбавка за дополнительные 5 лет работы вырастет на 3,35 грн.

Инвалидам войны, участникам боевых действий, получающим минимальные выплаты, добавили ощутимее: 1-й группе — 191 грн (стало 4457 грн), 2-й — 171 (стало 3988), 3-й — 151 грн (стало 3519) грн, участникам боев — 110 грн (стало 2470). Тем, кто стал инвалидом из-за Чернобыля, уплатят минимум 2346 грн (+100 грн) — для 1-й группы, 1955 (+84 грн) грн — для 2-й, 1720 (+ 74 грн) — для 3-й. Пенсионеры — участники боевых действий и несовершеннолетние узники концлагерей, ставшие инвалидами 1-й группы, получат дополнительно по 782 грн (+33,5 грн), 2-й группы — 625 грн (+27), 3-й группы — 469 грн (+20), "просто" участники войны и узники — по 156 грн (+6,7 грн) грн. За боевую медаль дадут еще 7,82 грн (+34 коп.), за орден — 23,46 грн (+1,02 грн). Больше всего выиграли те, у кого выплаты более 10 ПМ: они получат на 670 грн больше, если это позволит насчитанная им ранее пенсия.

Экономисты отмечают: суммы отстают от инфляции. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что с момента предыдущего повышения соцстандартов (декабрь 2018 г.) рост цен (более 5% на май) удалось компенсировать только осовремениванием пенсий в марте (+17%), которое коснулось почти 10 млн человек. А также — разовыми доплатами по 2410 грн тем, у кого есть большой трудовой стаж (40 лет и более) при малой зарплате и малой пенсии.

"Но это в среднем, а так как пенсии повышали в процентах, то выиграли те, у кого пенсии высокие. А у большинства надбавка составила всего 100—200 грн, что в сумме меньше роста цен на самые необходимые товары", — анализирует Пендзин.

Самые популярные у пенсионеров продукты подорожали больше, чем выросли их пенсии.

"Морковь подорожала в мае на 14,4% (около 2 грн/кг), свекла на 9,1% (1,5 грн/кг), картофель на 7,7% (1,4 грн/кг), — подсчитал Алексей Дорошенко из Нацсовета экономического развития. — Подорожали также ячная и пшеничная крупы — соответственно на 4,2% (50 ­коп./кг) и 3,9% (1,8 грн/кг), различные виды хлеба на 0,9—1,2% (от 50 коп. до 2 грн/кг), мороженая рыба на 1% (0,7—1,5 грн/кг)".

Но подешевела капуста — на 42,3% (10 грн/кг), лук — 33% (до 12 грн/кг), яйца — 10% (2 грн/дес.).

"Продукты — это, по Госстату, половина расходов средней семьи, но есть еще расходы на подорожавшие комуслуги (по теплу и воде +16%), которые превысили повышение пенсий за счет мартовской индексации у тех, кто не получает субсидии, — напомнил президент Украналитцентра Александр Охрименко. — Новый рост пенсий будет только в декабре, и он не перекроет годовую инфляцию".

Напомним, пенсионные ограничения сняли: кому "светит" досрочный выход на отдых.

Тем временем, украинцы могут получить "13-ю пенсию" уже в этом году: кому выплатят и как это будет работать.