Зеленський взяв собі в радники художника муралов Лероса

Президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником режисера, куратора і засновника міжнародного артистичного проекту Art United Us Гео Лероса.

Про це йдеться в указі Президента №431 від 24 червня, передають Українські Новини.

"Призначити Лероса Гео Багратовича Радником Президента України (поза штатом)", - написано в ньому.

ерос – київський фотограф і режисер, засновник великого міжнародного арт-проекту Art United Us. Одним з результатів роботи команди Лерос є серія муралов на будівлях у місті. Він має номер 23 в списку Слуги народу.

Лерос вже відреагував на призначення на своїй сторінці в Facebook: пише, що буде ініціювати серію зустрічей Зеленського з людьми мистецтва.

"Перше, що я хочу ініціювати, це якийсь "обід з Президентом" раз в місяць. Це серія зустрічей з людьми з різних сфер, які формують культурний імідж країни на світовій арені. Це режисери, архітектори, художники, кінооператори, українські дизайнери, музиканти, креативщики, організатори фестивалів, люди, які борються за збереження культурної спадщини (включаючи будівлі епохи модернізму і мозаїки) та інші", – написав Лерос.

Він також зазначив, що завдяки цим сферам і людям світ отримує позитивний меседж про Україну.

Крім того Лерос балотується до Верховної Ради №23 за списком партії "Слуга народу".

Нагадаємо, у Києві презентували запуск повністю розмальованого складу метро. Куратором проекту CityArt був Гео Лерос.