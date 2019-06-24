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24 червня 2019, понеділок, 14:45 23 Документ
Транспорт 2019-06-24T15:30:27+03:00
Українські Новини
У Омеляна розповіли, як далеко просунулися в реалізації Hyperloop за рік

У Омеляна розповіли, як далеко просунулися в реалізації Hyperloop за рік

Гиперлуп. Фото: Hyperloop Transportation Technologies
Гиперлуп. Фото: Hyperloop Transportation Technologies

За рік реалізації Україною спільного проекту з компанією Hyperloop Transportation Technologies (HTT, США) вдалося провести переговори в Мюнхені (Німеччина), а також отримати науково-технічний проект і розширений звіт від Національної академії наук України (НАНУ). При цьому, останній документ датується лютим 2019 року.

Про це йдеться у відповіді Міністерства інфраструктури України на інформаційний запит Українських Новин.

Так, згідно відповіді, в рамках виконання спільного Меморандуму у вересні 2018 року українська делегація взяла участь у проведеному Hyperloop в Мюнхені великому заході. Зокрема, були обговорені деталі можливого візиту в Україну представників компанії Hyperloop Transportation Technologies (HTT), можливість розгортання в Україні центру НТТ, а також перспективи відкриття в Україні офісу сертифікаційної компанії TUV SUD.

Крім того, у січні 2019 року НАНУ презентувала Міністерству науково-технічний проект "Перспективи розвитку транспорту п'ятого покоління в Україні".

А 21 лютого 2019 року тією ж НАНУ був оприлюднений розширений звіт "Економічні дослідження, обґрунтування перспектив та можливостей розвитку транспорту п'ятого покоління в Україні". На базі цього звіту "надалі буде розроблятися технічна документація для тестової лінії гиперлуп, що і визначить подальший розвиток ініціативи в цілому", - упевнені в міністерстві.

Як повідомляли Українські Новини, 14 червня 2018 року Міністерство інфраструктури підписало меморандум про співпрацю з американською компанією Нyperloop Transportation Technologies. Підписи під документом в Києві поставили міністр інфраструктури Володимир Омелян і виконавчий директор американської компанії Дірк Алборн.

Пізніше НАНУ заявила, що вважає перспективним впровадження швидкісної транспортної системи Hyperloop в Україні.

Джерело : Українські новини
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