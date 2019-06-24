Апеляційний суд розблокував конкурс на посаду голови Митної служби

Шостий апеляційний адміністративний суд розблокував конкурс на посаду голови Державної митної служби.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

24 червня колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду розглянула апеляційну скаргу, подану Кабінетом Міністрів у справі №640/6674/19, і постановила відновити дію розпорядження про проведення конкурсу на посаду голови Державної митної служби.

У повідомленні йдеться, що підставою для такого рішення стала недоведеність позивачами наявності підстав для його призупинення.

"Перешкоди для продовження відбору кандидата на посаду голови Державної митної служби усунуто. Наступний крок - НАДС (Національне агентство з питань держслужби) має зібратися і прийняти рішення про подальший перебіг процедури", - йдеться в повідомленні.

Нагадується, що на третій, заключний етап конкурсу на посаду керівника Державної митної служби пройшли три кандидати - проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов і керівник громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки", експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Андрій Саварець.

За результатами останнього етапу відбору конкурсна комісія визначить кандидата, якого буде рекомендувати Уряду для призначення на посаду керівника ДМС.

Після прийняття рішення про відновлення конкурсу відповідні процедури має бути проведено з урахуванням граничного терміну.

Згідно з ч. 5 ст. 23 закону "Про державну службу" результати конкурсу публікуються не пізніше 45 календарних днів з дня отримання інформації про проведення конкурсу.

Як повідомляли Українські Новини, 18 грудня 2018 року Кабмін ухвалив рішення про поділ Державної фіскальної служби на два окремих органи - Митну і Податкову служби, а 6 березня 2019 затвердив відповідні положення про ці державні органи.

20 березня Кабмін оголосив конкурс на посади голів Податкової та Митної служб.

Тим часом, Верланов виграв конкурс на голову Податкової служби.