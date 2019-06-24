Указ Зеленського про скасування спецсигналів насправді дозволив їх використання, - МВС

Міністерство внутрішніх справ заявляє, що указ Президента Володимира Зеленського про скасування указу Президента Віктора Ющенка щодо спецсигналів на службовому транспорті ліквідував правову колізію і узаконив застосування спецсигналів.

Про це в соціальній мережі Facebook написав начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, передають Українськi Новини.

Він зазначив , що протягом 3 років питання використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв не було урегульовано.

Так, ще 22 березня 2017 року було прийнято постанову Кабінету Міністрів №176, яка мала б врегулювати питання встановлення спецсигналів, але постанова набрала б в силу тільки після скасування указу Президента Ющенка від 30 березня 2005 №567.

"Але указ протягом 3 років впевнено не відмінявся, що фактично створило правовий вакуум їх використання. І юристи, і адвокати добре зрозуміють, що 3 роки переваги участі в дорожньому русі юридично ніхто не мав, і мова йде не про можновладців на дорогих автомобілях, а про машини швидкої допомоги, патрульної поліції і тих же авто управління держохорони, які забезпечували супровід Президента. Тобто супровід колишнього Президента використовував перевагу участі в дорожньому русі, але юридичних підстав на це не було, а значить постійно порушувались ПДР. Так само громадяни могли і не віддавати перевагу швидкій допомозі або поліції, і юридично були б абсолютно праві", - повідомив Криклій.

Він зазначив, що екс-Президент Петро Порошенко затягував зі скасуванням указу і вирішенням правової колізії.

"Тепер ми повертаємося до рівня правової держави в питанні безпеки дорожнього руху. Поліцейські і медики особливо вдячні, що їм більше не доведеться порушувати ПДР", - підкреслив глава сервісного центру МВС.

Таким чином 20 червня Зеленський своїм указом фактично ввів в дію постанову уряду від 22 березня 2017 року "Питання використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв на транспортних засобах".

Цією постановою визначено вичерпний перелік транспортних засобів, на які встановлюються спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої синього, зеленого, червоного кольорів.

До транспортних засобів, на які встановлюються спецсигнали відносяться: транспортні засоби, що використовуються для пересування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона; транспортні засоби, що належать державним органам, які використовуються для виконання оперативних задач.

Спеціальні світлові сигнальні пристрої зі світловими сигналами червоного кольору можуть додатково встановлюватися виключно на машини патрульної поліції і підрозділів Національної поліції, на які покладено обов"язок щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

Спеціальні світлові сигнальні пристрої зі світловими сигналами червоного і зеленого кольорів можуть додатково встановлюватися виключно на транспорт відповідних підрозділів Національної поліції та Управління державної охорони, які здійснюють супровід осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

Тепер відповідний дозвіл на установку спецсигналів буде видаватися уповноваженим органом Міністерства внутришніх справ.

Як повідомляли Українськi Новини, 20 червня Президент Володимир Зеленський скасував указ Президента Віктора Ющенка від 30 березня 2005 року "Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах".

Цим документом регулювалося застосування спецсигналів на транспорті, який перевозить осіб під державною охороною.

Раніше Нацполіція заявила, що один з двох службових автомобілів прес-служби Національної поліції України дійсно обладнаний спеціальними сигнальним засобами (синіми і червоними проблисковими маячками), на використання яких прес-служба не має права.