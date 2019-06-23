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  • У Росії на мітингах проти політрепресій затримали активістів з "провокаційними" плакатами
23 червня 2019, неділя, 23:11 12
Світ 2019-06-24T00:15:02+03:00
Українські Новини
У Росії на мітингах проти політрепресій затримали активістів з "провокаційними" плакатами

У Росії на мітингах проти політрепресій затримали активістів з "провокаційними" плакатами

Затримані на мітингу у Москві. Фото: Артем Лоскутов
Затримані на мітингу у Москві. Фото: Артем Лоскутов

У Москві після завершення узгодженого мітингу проти політичних репресій на проспекті Сахарова поліція затримала трьох людей. Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на "ОВД-Инфо".

Один із затриманих - відомий в Росії художник Артем Лоскутов, у якого був з собою плакат зі словами "Мусора хуже говна". Також були затримані люди на ім'я Іван Русаков, який ніс плакат "Путин - вор", і Костянтин Бондаренко, у якого були прапори з анархістською символікою.

Плакат на мітингу в Москві. Фото: Плакат на мітингу в Москві. Фото: "ОВД-Инфо"

Як додає "ОВД-Инфо", пізніше з Красносільського ОВС всіх затриманих відпустили, але склали на них протоколи за частиною 5 статті 20.2 КоАП РФ (порушення учасником правил проведення заходу).

При цьому в Петербурзі затримали Олексія Соловйова, що стояв із плакатом "Пудинг лор". Активісту не пояснили причину затримання, схопили за руки і потягли до автозаку.

Плакат на мітингу в Петербурзі. Фото: Плакат на мітингу в Петербурзі. Фото: "Об'єктив реалій"

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні Росією пройшли акції на підтримку політв'язнів: десятки людей затримані. Також у Росії пройшли мітинги в пам'ять про вбитого Нємцова.

Тим часом у Росії закупили авто з лазерами для розгону мітингів.

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