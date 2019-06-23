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23 червня 2019, неділя, 21:49 31
Європа 2019-06-23T23:15:01+03:00
Українські Новини
У Берліні через чоловіка, що справляв потребу з мосту, травмовані кілька людей

У Берліні через чоловіка, що справляв потребу з мосту, травмовані кілька людей

Міст Яновіц у Берліні. Фото: Google maps
Міст Яновіц у Берліні. Фото: Google maps

Чоловік, який справляв потребу з моста в Берліні, призвів до травмування групи людей, повідомляє "BBC Україна" з посиланням на пожежне управління Берліна.

Невідомий чоловік у п'ятницю ввечері помочився з мосту Яновіц прямо на туристичний човен.

Декілька людей на борту човна підстрибнули з подиву, вдарившись головами об низ мосту, який проходить дуже близько до поверхні води.

Чотирьох людей відвезли до лікарні каретами швидкої допомоги з ранами голови.

Наразі невідомо, чи чоловіка оштрафували або арештували за його витівку.

Дії чоловіка піддавали критиці у соціальних мережах.

Як повідомляли Українські Новини, в Німеччині стіни на вулицях почали покривати фарбою, що відбивається, щоб на них не справляли потребу. Також у Полтаві екс-УБОзівець справив "малу потребу" на стіну обласного управління СБУ.

Крім того, в США затримали озброєного чоловіка, що справляв потребу біля Білого дому.

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