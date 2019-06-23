У Берліні через чоловіка, що справляв потребу з мосту, травмовані кілька людей

Чоловік, який справляв потребу з моста в Берліні, призвів до травмування групи людей, повідомляє "BBC Україна" з посиланням на пожежне управління Берліна.\r\nНевідомий чоловік у п'ятницю ввечері помочився з мосту Яновіц прямо на туристичний човен.\r\nДекілька людей на борту човна підстрибнули з подиву, вдарившись головами об низ мосту, який проходить дуже близько до поверхні води.\r\nЧотирьох людей відвезли до лікарні каретами швидкої допомоги з ранами голови.\r\nНаразі невідомо, чи чоловіка оштрафували або арештували за його витівку.\r\nДії чоловіка піддавали критиці у соціальних мережах.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Німеччині стіни на вулицях почали покривати фарбою, що відбивається, щоб на них не справляли потребу. Також у Полтаві екс-УБОзівець справив "малу потребу" на стіну обласного управління СБУ.\r\nКрім того, в США затримали озброєного чоловіка, що справляв потребу біля Білого дому.