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23 червня 2019, неділя, 17:09 17
Події 2019-06-23T18:30:01+03:00
Українські Новини
У Дніпрі в кабінці на колесі огляду провалилося дно

У Дніпрі в кабінці на колесі огляду провалилося дно

У Дніпрі на колесі огляду провалилося дно. Фото: dnеpr.info
У Дніпрі на колесі огляду провалилося дно. Фото: dnеpr.info

У Дніпрі у парку Глоби на колесі огляду провалилося дно.

Про це у соцмережах повідомляють очевидці, пише Dnepr.Info.

За їх словами, під час того, як це сталося, атракціон функціонував, і на ньому були люди. На щастя, жертв і постраждалих вдалося уникнути. Також зазначається, що після інциденту атракціон простояв на місці близько півгодини, після чого продовжив свою роботу.

За інформацією видання, у однієї кабінки немає і нижньої і верхньої частини, ще одна поруч – також без верхньої частини. Однак, атракціон працює, квитки на нього продають.

Що стосується аварійних кабінок, людей в них не розміщують.

У Дніпрі на колесі огляду провалилося дно. Фото: dnеpr.infoВ Дніпрі на колесі огляду провалилося дно. Фото: dnеpr.info

У Дніпрі на колесі огляду провалилося дно. Фото: dnеpr.infoВ Дніпрі на колесі огляду провалилося дно. Фото: dnеpr.info

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Одеській області чоловік зірвався з каруселі і загинув.

Крім того, у Харкові з атракціону восьмирічний хлопчик впав.

Також у Харкові від удару струмом загинула 17-річна дівчина-оператор батута. Від отриманих ушкоджень вона померла на місці.

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