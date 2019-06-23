У Дніпрі в кабінці на колесі огляду провалилося дно

У Дніпрі у парку Глоби на колесі огляду провалилося дно.

Про це у соцмережах повідомляють очевидці, пише Dnepr.Info.

За їх словами, під час того, як це сталося, атракціон функціонував, і на ньому були люди. На щастя, жертв і постраждалих вдалося уникнути. Також зазначається, що після інциденту атракціон простояв на місці близько півгодини, після чого продовжив свою роботу.

За інформацією видання, у однієї кабінки немає і нижньої і верхньої частини, ще одна поруч – також без верхньої частини. Однак, атракціон працює, квитки на нього продають.

Що стосується аварійних кабінок, людей в них не розміщують.

В Дніпрі на колесі огляду провалилося дно. Фото: dnеpr.info

В Дніпрі на колесі огляду провалилося дно. Фото: dnеpr.info

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Одеській області чоловік зірвався з каруселі і загинув.

Крім того, у Харкові з атракціону восьмирічний хлопчик впав.

Також у Харкові від удару струмом загинула 17-річна дівчина-оператор батута. Від отриманих ушкоджень вона померла на місці.