У Дніпрі в кабінці на колесі огляду провалилося дно

У Дніпрі у парку Глоби на колесі огляду провалилося дно.\r\nПро це у соцмережах повідомляють очевидці, пише Dnepr.Info.\r\nЗа їх словами, під час того, як це сталося, атракціон функціонував, і на ньому були люди. На щастя, жертв і постраждалих вдалося уникнути. Також зазначається, що після інциденту атракціон простояв на місці близько півгодини, після чого продовжив свою роботу.\r\nЗа інформацією видання, у однієї кабінки немає і нижньої і верхньої частини, ще одна поруч – також без верхньої частини. Однак, атракціон працює, квитки на нього продають.\r\nЩо стосується аварійних кабінок, людей в них не розміщують.\r\nВ Дніпрі на колесі огляду провалилося дно. Фото: dnеpr.info\r\nВ Дніпрі на колесі огляду провалилося дно. Фото: dnеpr.info\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше в Одеській області чоловік зірвався з каруселі і загинув.\r\nКрім того, у Харкові з атракціону восьмирічний хлопчик впав.\r\nТакож у Харкові від удару струмом загинула 17-річна дівчина-оператор батута. Від отриманих ушкоджень вона померла на місці.