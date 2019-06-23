Кім Чен Ин отримав лист-відповідь від Трампа і похвалив його за сміливість

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав особистий лист від президента США Дональда Трампа.

Про це пише "ВВС-Україна" з посиланням на державні ЗМІ країни.

Кім похвалив лист, назвавши його "прекрасним", і додав, що "серйозно подумає над його цікавим змістом", повідомляє північнокорейська інформаційне агентство KCNA.

Він також високо оцінив "надзвичайну сміливість" Трампа.

Раніше в цьому місяці пан Трамп повідомив, що отримав лист від північнокорейського лідера.

"Одного дня дня ви дізнаєтеся, що було у цьому листі, одного дня ви його прочитаєте. Можливо це станеться через 100 років, а можливо й за два тижні", - сказав тоді президент США.

Жодних подробиць про те, як саме лист Дональда Трампа доправили до Кім Чен Ина, не повідомляють. Нічого невідомо також і про зміст послання. У Білому домі цю інформацію не коментують.

Переговори між США та Північною Кореєю припинилися після зустрічі Кіма та Трампа у В'єтнамі, що відбулася в лютому.

Лист став першою значною подією, що відбулася між країнами з того часу, повідомляє з Сеула кореспондент BBC Лаура Бікер.

США наполягають на тому, що Північна Корея має відмовитись від своєї ядерної програми, а Пхеньян вимагає послаблення санкцій.

Проте останніми місяцями Трамп тепло говорив про Кі Чен Ина.

Раніше цього місяця він заявив журналістам, що під керівництвом пана Кіма Північна Корея має "величезний потенціал".

А у травні під час візиту до Японії пан Трамп описав півнісчнокорейського лідера як "дуже розумного хлопця" і сказав, що очікує від КНДР "багато хороших речей".

Нагадаємо, Кім Чен Ин наказав створити для КНДР ще більше ядерної зброї.

В ООН заявили, що КНДР таємно продовжує розвивати ядерну програму.