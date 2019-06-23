Кім Чен Ин отримав лист-відповідь від Трампа і похвалив його за сміливість

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав особистий лист від президента США Дональда Трампа.\r\nПро це пише "ВВС-Україна" з посиланням на державні ЗМІ країни.\r\nКім похвалив лист, назвавши його "прекрасним", і додав, що "серйозно подумає над його цікавим змістом", повідомляє північнокорейська інформаційне агентство KCNA.\r\nВін також високо оцінив "надзвичайну сміливість" Трампа.\r\nРаніше в цьому місяці пан Трамп повідомив, що отримав лист від північнокорейського лідера.\r\n"Одного дня дня ви дізнаєтеся, що було у цьому листі, одного дня ви його прочитаєте. Можливо це станеться через 100 років, а можливо й за два тижні", - сказав тоді президент США.\r\nЖодних подробиць про те, як саме лист Дональда Трампа доправили до Кім Чен Ина, не повідомляють. Нічого невідомо також і про зміст послання. У Білому домі цю інформацію не коментують.\r\nПереговори між США та Північною Кореєю припинилися після зустрічі Кіма та Трампа у В'єтнамі, що відбулася в лютому.\r\nЛист став першою значною подією, що відбулася між країнами з того часу, повідомляє з Сеула кореспондент BBC Лаура Бікер.\r\nСША наполягають на тому, що Північна Корея має відмовитись від своєї ядерної програми, а Пхеньян вимагає послаблення санкцій.\r\nПроте останніми місяцями Трамп тепло говорив про Кі Чен Ина.\r\nРаніше цього місяця він заявив журналістам, що під керівництвом пана Кіма Північна Корея має "величезний потенціал".\r\nА у травні під час візиту до Японії пан Трамп описав півнісчнокорейського лідера як "дуже розумного хлопця" і сказав, що очікує від КНДР "багато хороших речей".\r\nНагадаємо, Кім Чен Ин наказав створити для КНДР ще більше ядерної зброї.\r\nВ ООН заявили, що КНДР таємно продовжує розвивати ядерну програму.