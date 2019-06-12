Трамп получил от Ким Чен Ына "прекрасное письмо" с просьбой о встрече

Лидер КНДР Ким Чен Ын прислал президенту США Дональду Трампу письмо с предложением провести еще одну встречу для обсуждения ядерного разоружения Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters.

"Это было очень теплое, очень позитивное письмо", – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге.

По ее словам, Пхеньян и Вашингтон уже координируют свои действия по новой встречи руководителей государств, однако точная дата и место ее проведения пока не определены.

Кроме того, она сказала, что военный парад в Пхеньяне в воскресенье был "признаком добросовестности", потому что на нем не было ракет большой дальности.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после встречи в Ханое.

Ким Чен Ын приказал создать еще больше ядерного оружия для КНДР.

В ООН заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.