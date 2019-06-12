подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
12 июня 2019, среда, 09:05 234
Политика мира 2019-06-12T09:06:12+03:00
Українські Новини
Трамп получил от Ким Чен Ына "прекрасное письмо" с просьбой о встрече

Трамп получил от Ким Чен Ына "прекрасное письмо" с просьбой о встрече

Лидер КНДР Ким Чен Ын прислал президенту США Дональду Трампу письмо с предложением провести еще одну встречу для обсуждения ядерного разоружения Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters.

"Это было очень теплое, очень позитивное письмо", – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге.

По ее словам, Пхеньян и Вашингтон уже координируют свои действия по новой встречи руководителей государств, однако точная дата и место ее проведения пока не определены.

Кроме того, она сказала, что военный парад в Пхеньяне в воскресенье был "признаком добросовестности", потому что на нем не было ракет большой дальности.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после встречи в Ханое.

Ким Чен Ын приказал создать еще больше ядерного оружия для КНДР.

В ООН заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.

Больше новостей о: КНДР Ким Чен Ын Дональд Трамп

Архив
Новости
Украинцам нарассказывали сказок о вступлении в ЕС через 5-10 лет, но это нереально, - Климкин 09:47
Журналисты из 130 стран провели марш солидарности с требованием наказать убийц Павла Шеремета и других погибших коллег 09:28
Экс-нардеп Пилипенко из первой десятки ОБ называл Россию врагом, ругал "победобесие" и поддерживал ПЦУ 09:11
Трамп получил от Ким Чен Ына "прекрасное письмо" с просьбой о встрече 09:05
В Киеве для заключенных с расстройствами психики сделают спецотделение 08:42
больше новостей
Мама выпускницы рассказала как дочь не пустили на выпускной из-за того, что она ходит "не в ту церковь" 17:40
Сергей Юдин. Фото: ВК
Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске 14:32
Пикет под АП.
У нас война - подождет шаурма: Две тысячи человек пикетируют АП из-за заявлений Кучмы по Донбассу 19:37
Стрелявший в людей во время силового конфликта в "Барабашово" является активистом "Нацкорпуса", – администрация ТЦ 13:43
Коболев со своей спутницей в ресторане.
Коболева заметили с новой спутницей на террасе одного из киевских ресторанов 17:09
больше новостей
Идея Венедиктовой сделать ВCП дисциплинарным органом адвокатуры санкционирует расправы с защитниками, – адвокат Цыганков 12:43
Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП 06:00 Документ
Стрелявший в людей во время силового конфликта в "Барабашово" является активистом "Нацкорпуса", – администрация ТЦ 13:43
Зеленский хочет уволить 13 губернаторов 13:21
После открытия рынка электроэнергии тарифы для промышленности снизятся на 10-20%, – прогноз Ukraine Economic Outlook 18:38 Пресс-релиз
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok