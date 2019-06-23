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23 червня 2019, неділя, 14:33 13
Події 2019-06-23T16:00:01+03:00
Українські Новини
У Харкові водій влетів у міськраду

У Харкові водій влетів у міськраду

ДТП у Харкові. Фото: Нацполіція
ДТП у Харкові. Фото: Нацполіція

У Харкові водій автомобіля в'їхав у будівлю міської ради на площі Конституції.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції в області.

Наголошується, що внаслідок аварії 30-річний чоловік з тілесними ушкодженнями доставлений в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги.

Повідомлення про ДТП надійшло в поліцію 23 червня близько 7:50.

Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

ДТП в Харкові. Фото: Нацполиция ДТП у Харкові. Фото: Нацполиция

ДТП в Харкові. Фото: Нацполиция ДТП у Харкові. Фото: Нацполіція

Як повідомляли Украънськы Новини, раніше в Харкові зіткнулися мікроавтобус і маршрутка, постраждали 10 осіб.

Крім того, в Харкові через  ДТП з бензовозом вилилося на асфальт 7 тонн палива.

Також у Харкові грабіжник, намагаючись втекти з місця злочину на автомобілі, потрапив у ДТП. Поліцейські затримали правопорушника, який скоїв грабіж.

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