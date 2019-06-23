У Харкові водій влетів у міськраду

У Харкові водій автомобіля в'їхав у будівлю міської ради на площі Конституції.\r\nПро це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції в області.\r\nНаголошується, що внаслідок аварії 30-річний чоловік з тілесними ушкодженнями доставлений в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги.\r\nПовідомлення про ДТП надійшло в поліцію 23 червня близько 7:50.\r\nІнформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.\r\nДТП у Харкові. Фото: Нацполиция \r\nДТП у Харкові. Фото: Нацполіція \r\nЯк повідомляли Украънськы Новини, раніше в Харкові зіткнулися мікроавтобус і маршрутка, постраждали 10 осіб.\r\nКрім того, в Харкові через ДТП з бензовозом вилилося на асфальт 7 тонн палива.\r\nТакож у Харкові грабіжник, намагаючись втекти з місця злочину на автомобілі, потрапив у ДТП. Поліцейські затримали правопорушника, який скоїв грабіж.