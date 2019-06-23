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23 червня 2019, неділя, 13:15 73
Події 2019-06-23T15:15:02+03:00
Українські Новини
Масштабна пожежа почалася під Києвом: палахкотять склади

Масштабна пожежа почалася під Києвом: палахкотять склади

Пожежа в Бучі. Фото: Інформатор
Пожежа в Бучі. Фото: Інформатор

У неділю, 23 червня, під Києвом у місті Буча сталася масштабна пожежа. Загорілися складські приміщення на вулиці Депутатській. Повідомлення про пожежу надійшло близько 08:00, однак станом на 12:00 вогонь все ще не загасили.

Дзвінок на лінію екстрених служб вступив у 07:40, повідомляє Інформатор з посиланням на посаду групи "Бучінська міська рада" у Facebook.

На даний момент рятувальники все ще намагаються впоратися з вогнем і локалізувати пожежу. На місці працює сім пожежних автомобілів. Попередньо, без потерпілих. Причина загоряння також встановлюється.

Пожежа у Бучі. Фото: ІнформаторПожежа в Бучі. Фото: Інформатор

Нагадаємо, раніше під Дніпром загорілася електричка, люди на ходу вистрибували з вагонів.

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