Дрон СММ ОБСЄ виявив 30 "Градів" під Луганськом

Патруль Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксував 30 реактивних систем залпового вогню "Град", розміщених з порушенням ліній відведення в окупованих Росією районах Луганської області.

Про це йдеться в звіті місії.

"20 червня безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіусу дії виявив 8 реактивних систем залпового вогню БМ-12 "Град" на полігоні поблизу Міусинська і 22 системи БМ-21 "Град" біля Хрустального", - йдеться у звіті.

Також 20 червня СММ зафіксувала кілька десятків одиниць іншого важкого озброєння на окупованих територіях Донбасу, розміщеного за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.

Нагадаємо, у травні в центрі Луганська ОБСЄ виявила "Гради", танки і гармати.