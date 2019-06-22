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22 червня 2019, субота, 22:45 8
Транспорт 2019-06-22T22:54:17+03:00
Українські Новини
Первісно-общинні жетони: На станції метро Вокзальна вишикувалася гігантська черга

Первісно-общинні жетони: На станції метро Вокзальна вишикувалася гігантська черга

Чергу за жетонами. Фото: Олексій Кучеренко
Чергу за жетонами. Фото: Олексій Кучеренко

На станції метро Вокзальна 22 червня, в суботу вдень вишикувалася величезна черга за жетонами.

Відповідне фото розмістив у себе на сторінці у Facebook правозахисник Сергій Наумович.

"Невже в 21-му столітті не знайшлося рішення позбутися від цих первісно-общинних жетонів, які створюють ідіотські черги і генерують корупцію? Легендарні історії того, як у метрополітені мутять з готівкою і завдяки цим круглим пластмасовим способів оплати чиновники підземки надзвичайно збагачуються, я чув з перших уст ще в 1998 році...", - підписав фото він.

У той же час, як повідомили у коментарях під постом його читачі, гігантські черги за жетонами характерні для цієї станції метро.

Чергу за жетонами. Фото: Олексій Кучеренкочерзі за жетонами. Фото: Олексій Кучеренко

Нагадаємо, метро змінить роботу за Київпрайду: центральні станції закриють на вхід і вихід.

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