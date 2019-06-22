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22 червня 2019, субота, 19:45 28
Суспільство 2019-06-22T21:30:19+03:00
Українські Новини
Петиція за хімічну кастрацію педофілів набрала необхідну кількість голосів

Петиція за хімічну кастрацію педофілів набрала необхідну кількість голосів

Педофілія. Фото:365info.kz
Педофілія. Фото:365info.kz

Петиція № 6607 за посилення покарання за сексуальне насильство над дітьми набрала потрібну кількість голосів для її розгляду.

Про це повідомляється на сайті електронних петицій.

Станом на 19:40 22 червня, петицію вже підтримали 27 тис. 181 людина при 25 тис. необхідних. У ній зазначено, що в Україні має з'явитися єдиний реєстр осіб, які були засуджені за статеві злочини щодо дітей. Також автор вимагає посилити відповідальність за вчинений злочин і узаконити хімічну кастрацію педофілів.

У тексті зазначається, що хімічна кастрація - це введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом визначеного часу. Саме такий метод застосовують в США, Великобританії, Німеччини, Польщі, Чехії, Південній Кореї, Аргентині, Росії, Казахстані.

На думку авторів петиції, хімічну кастрацію повинні застосовувати у відношенні тих, хто вчинив особливо тяжкий злочин проти дитини і має поставлений діагноз.

Раніше ЗМІ повідомили, що за день в Україні зґвалтували мінімум двох малолітніх дітей. У Запоріжжі раніше засуджений за педофілію чоловік у під'їзді зґвалтував 12-річну дівчинку. У Волинській області раніше судимий сусід зґвалтував 5-річну дівчинку.

Нагадаємо, суд заарештував строком на два місяці без права внесення застави підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.

В селі під Києвом мешканці впіймали педофіла, який розбещував 10-річну дівчинку.

Раніше в Київській області спіймали педофіла, переховувався в кукурудзяному полі.

Також під Києвом затримали німця, який 5 років ґвалтував дітей.

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