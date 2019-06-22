Януковича чекають у суді на засідання 15 липня

Київський апеляційний суд, який раніше відклав розгляд апеляції на вирок колишньому Президенту Віктору Януковичу, викликає його на засідання в 11:00 15 липня.

Про це йдеться в судовій повістці, опублікованій в суботу в офіційній урядовій газеті "Урядовий кур'єр", передають Українські Новини.

У повістці перераховуються поважні причини для неявки суд і нагадується про обов'язкове попереднє попередження в разі неможливості з'явитися на засідання.

Також у повістці нагадується про відповідальність у разі, якщо обвинувачений не з'явився без поважних причин або не повідомив заздалегідь про причини неявки.

15 липня Київська апеляційний суд розгляне апеляцію захисту Януковича на вирок.

Захист екс-Президента подав п'ять апеляцій.

22 липня також відбудеться розгляд апеляції.

Як повідомляли Українські Новини, захист колишнього Президента Віктора Януковича, засудженого до 13 років в'язниці, подала 5 апеляцій на вирок.

24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив колишнього Президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.

Згідно з вироком, Янукович визнаний винним за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.

Екс-Президент виправданий за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Прокуратура просила суд засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Згідно з вироком, Янукович визнаний винним ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.

При цьому экс-Президент виправданий ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Захист Януковича подала 5 апеляцій на вирок.