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22 червня 2019, субота, 16:15 13
Події 2019-06-22T17:15:02+03:00
Українські Новини
У центрі Кривого Рогу на автобусній зупинці прогримів вибух, є постраждалі

У центрі Кривого Рогу на автобусній зупинці прогримів вибух, є постраждалі

Граната. Фото:informator.dp.ua
Граната. Фото:informator.dp.ua

1 людину госпіталізовано через застосування гранати під час конфлікту на зупинці громадського транспорту в Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Про це Українським Новинам повідомив представник управління Національної поліції в Кривому Розі.

Повідомляється, що на зупинці громадського транспорту в Центрально-Міському районі стався конфлікт між чоловіками, під час якого один з них застосував предмет, схожий на гранату РГД-5.

В результаті події 32-річний чоловік був госпіталізований в лікарню.

Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше поліція затримала чоловіка з гранатою в Рівному.

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