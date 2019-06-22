У центрі Кривого Рогу на автобусній зупинці прогримів вибух, є постраждалі

1 людину госпіталізовано через застосування гранати під час конфлікту на зупинці громадського транспорту в Кривому Розі (Дніпропетровська область).\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник управління Національної поліції в Кривому Розі.\r\nПовідомляється, що на зупинці громадського транспорту в Центрально-Міському районі стався конфлікт між чоловіками, під час якого один з них застосував предмет, схожий на гранату РГД-5.\r\nВ результаті події 32-річний чоловік був госпіталізований в лікарню.\r\nРозпочато розслідування за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше поліція затримала чоловіка з гранатою в Рівному.