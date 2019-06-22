Війна не повинна стати звичним явищем для наступних поколінь, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що необхідно робити все для того, щоб війна не стала звичним явищем для наступних поколінь.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Друга світова, що увірвалася в наш дім, відтоді охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім'ї, кожної людської долі. Ми повинні пам'ятати ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну. Війна приносить тільки кров, горе і страждання. Ми повинні робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя", - сказав він.

У цей день, 22 червня 1941 року, відбулася бомбардування Києва.

У День скорботи і пам'яті жертв війни в Україні Зеленський зазначив, що сучасники повинні пам'ятати подвиг тих, хто захищав країну, і докласти зусиль, щоб війна не стала звичною.

Як повідомляли Українські Новини, "Київпрайд" знову закликав Зеленського відвідати "Марш рівності" в Києві.