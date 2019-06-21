Троє жителів Львівської області загинули від удару блискавки в Івано-Франківській області

Троє жителів Львівської області загинули 21 червня від удару блискавки в селі Беньковцы (Рогатинський район, Івано-Франківська область). Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Івано-Франківській області, передають Українські Новини.

"Блискавка потрапила в зупинку, де знаходилися п'ять осіб. В результаті удару троє чоловіків загинули на місці події, а дві жінки госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

О 19:10 у рогатинський відділ поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок в с. Беньковцы.

Поліцейськими встановлено, що блискавка потрапила в зупинку, яка складається з металевих конструкцій.

На місці події загинули троє чоловіків (1954, 1963 та 1985 року народження), які з Львівської області приїхали до родичів.

Крім того, травми отримали дві жінки, місцеві мешканки.

Їх госпіталізували.

Одна з постраждалих стояла трохи далі від інших осіб і пояснила, що від миттєвого удару його відкинуло на землю, а коли піднялася, то чоловіки не подавали ознак життя.

За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 25-річна жінка загинула від удару блискавки у селі Малий Дорошів (Жовківський район, Львівська область) 20 червня.