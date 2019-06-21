Женщина погибла от удара молнии во Львовской области

25-летняя женщина погибла от удара молнии в селе Малый Дорошев (Жовковский район, Львовская область) 20 июня. Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Женщина была поражена молнией около 19:30 19 июня, когда возвращалась домой с поля.

Пострадавшая была госпитализирована во Львовскую городскую больницу скорой помощи, где от полученных травм умерла в 7:00 20 июня.

Как сообщали Українські Новини, 7 июня 55-летняя женщина погибла от удара молнии в Моршине Львовской области.