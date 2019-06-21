подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
21 июня 2019, пятница, 11:25 465
Происшествия 2019-06-21T13:15:03+03:00
Українські Новини
Женщина погибла от удара молнии во Львовской области

Женщина погибла от удара молнии во Львовской области

25-летняя женщина погибла от удара молнии в селе Малый Дорошев (Жовковский район, Львовская область) 20 июня. Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Женщина была поражена молнией около 19:30 19 июня, когда возвращалась домой с поля.

Пострадавшая была госпитализирована во Львовскую городскую больницу скорой помощи, где от полученных травм умерла в 7:00 20 июня.

Как сообщали Українські Новини, 7 июня 55-летняя женщина погибла от удара молнии в Моршине Львовской области.

Больше новостей о: удар молнии

Архив
Новости
В Грузии на депутата Украины Еленского напали российские депутаты 13:29
АМКУ оштрафовал туроператора Join Up на 1,5 млн гривен 13:23
Количество отравившихся после купания в озере в Луганской области увеличилось до 40 13:00
За тайны, режимные ограничения и спецзвание Князеву в мае заплатили 160 тыс. гривен 12:54
Рубль в конце рабочей недели снова подскочил 12:38
больше новостей
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
НБУ продолжает укреплять гривну второй день подряд 06:00
Игорь Гиркин и Александр Бородай. Скриншот youtube/Politie
Обнародованы телефонные переговоры боевиков с Аксеновым и Сурковым по делу MH17 15:27
Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение 11:10
больше новостей
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов 16:10
ГБР вызвало на допросы по заявлениям Портнова Макеенко и Тигипко. На очереди Порошенко, – Труба 14:26
Филарет. Фото: cerkva.info
На "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос, - СМИ 15:13
Митрополит Онуфрий встретился с буковинской школьницей, которую травили одноклассники из-за посещения "неправильной церкви" 18:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok