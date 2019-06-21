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21 червня 2019, пʼятниця, 18:10 31 Документ
Економіка 2019-06-21T20:15:02+03:00
Українські Новини
Спецобов'язки "Енергоатому" і "Укргідроенерго" загрожують ринку електроенергії, - Енергетичне співтовариство

Спецобов'язки "Енергоатому" і "Укргідроенерго" загрожують ринку електроенергії, - Енергетичне співтовариство

Директор Європейського енергетичного співтовариства (ЄЕС) Яниз Копач заявляє, що незважаючи на внесені Кабінетом Міністрів зміни до положення про спецобов'язки, покладання спецобов'язки з продажу електричної енергії на національну атомну енергогенеруючу компанію "Енергоатом" та державну енергогенеруючу компанію "Укргідроенерго" піддає ризику функціонування ринку електроенергії України.

Про це йдеться в його листі прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, копією якого мають Українські Новини.

"Я хотів би повторити стурбованість, висловлену в листі від 11 червня 2019 року, щодо процедури затвердження актів, яка, з урахуванням різних пропозицій, так і декількох затверджених проектів, є дуже заплутаною і не має правової визначеності, а також про зміст прийнятого акта. Всі попередні побоювання з приводу недотримання Україною зобов'язань за договором про Енергетичне співтовариство зберігаються", - йдеться в листі.

Копач написав, що прийняття постанови Кабміну №512 від 12 червня "Про внесення змін до положення про накладення спеціальних зобов'язань на учасників ринку" посилює ситуацію і ще більше перекриває ринок.

Він зазначив, що в постанові не уточнюється, за яким типом форвардних контрактів буде продаватися електроенергія між державним підприємством "Гарантований покупець" і постачальниками універсальних послуг.

"Покладання на "Гарантованого покупця" зобов'язань по компенсації постачальникам універсальних послуг ставить питання: на якій в слідстві ризик вони йдуть і за що має бути компенсація, а також де "Гарантований покупець" отримує гроші для цієї компенсації", - підкреслив Копач.

Він запропонував переглянути дану постанову Кабміну і внести в нього поправки згідно з пропозиціями Секретаріату ЄЕС, привести закон у відповідність із зобов'язаннями України за договором про енергетичне співтовариство.

Як повідомляли Українські Новини, запуск ринку електроенергії не призведе до збою в електропостачанні міст.

Також Мін'юст зареєстрував "Гарантованого покупця" для запуску ринку електроенергії.

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