Минюст зарегистрировал "Гарантированного покупателя" для запуска рынка электроэнергии

Министерство юстиции зарегистрировало госпредприятие "Гарантированный покупатель", которое будет обеспечивать функционирование нового рынка электроэнергии. Соответствующие данные о предприятии появились в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Согласно постановлению Кабмина о возложении публичных спецобязательств (PSO) по поставкам э/э для нужд населения, ГП "Гарантированный покупатель" определен оператором выполнения функций PSO для бытовых потребителей (с целью обеспечения стабильных тарифов на электроэнергию для населения).

Также предприятие будет осуществлять закупку всей электроэнергии, производимой на объектах электроэнергетики, использующих альтернативные источники энергии, по установленному "зеленому" тарифу и ее продаже на рынке.

Таким образом, ГП "Гарантированный покупатель" будет специализированным предприятием по выполнению функции PSO как для "зеленых", так и для населения.

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" было создано на базе ГП "Энергорынок" Кабинетом Министров 17 апреля с целью обеспечения работы нового оптового рынка электроэнергии.

12 июня правительство назначило директором государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца, который с 2014 года работал в "Энергоатоме" заместителем директора центра по внедрению новой модели рынка.

Новый рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля 2019 года, в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии". Запуск рынка - обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это одно из условий программы сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро.