За таємниці, режимні обмеження і спецзвання Князєву в травні заплатили 160 тис. гривень

Заробітна плата голови Національної поліції Сергія Князєва за травень склала 159 184 гривні.\r\nПро це йдеться у відповіді Національної поліції на запит Українських Новин.\r\nПосадовий оклад Князєва склав 40 000 гривень, оклад за спеціальне звання - 3 000 гривень, надбавка за стаж служби - 21 500 гривень, надбавка за виконання функцій експерта з питань таємниць - 8 000 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 8 000 гривень, доплата за почесне звання "Заслужений юрист" - 4 000 гривень, надбавка за специфічні умови служби - 64 500 гривень, премії - 6 тис. гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, голова Національної поліції Сергій Князєв замислювався про відставку через підозри двох поліцейських у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому Київської області.\r\nТакож зарплата Князєва за грудень склала 162 тис. гривень.\r\nУ листопаді глава Нацполіції отримав надбавок в 4 рази більше окладу.