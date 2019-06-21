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21 червня 2019, пʼятниця, 12:54 13
Силові структури 2019-06-21T12:58:41+03:00
Українські Новини
За таємниці, режимні обмеження і спецзвання Князєву в травні заплатили 160 тис. гривень

За таємниці, режимні обмеження і спецзвання Князєву в травні заплатили 160 тис. гривень

Заробітна плата голови Національної поліції Сергія Князєва за травень склала 159 184 гривні.

Про це йдеться у відповіді Національної поліції на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Князєва склав 40 000 гривень, оклад за спеціальне звання - 3 000 гривень, надбавка за стаж служби - 21 500 гривень, надбавка за виконання функцій експерта з питань таємниць - 8 000 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 8 000 гривень, доплата за почесне звання "Заслужений юрист" - 4 000 гривень, надбавка за специфічні умови служби - 64 500 гривень, премії - 6 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, голова Національної поліції Сергій Князєв замислювався про відставку через підозри двох поліцейських у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Також зарплата Князєва за грудень склала 162 тис. гривень.

У листопаді глава Нацполіції отримав надбавок в 4 рази більше окладу.

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