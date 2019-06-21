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  • Російський Зовнішекономбанк подав у Стокгольмський арбітраж позов проти України через обмеженння проти ПІБ
21 червня 2019, пʼятниця, 10:10 2
Економіка 2019-06-21T17:00:06+03:00
Українські Новини
Російський Зовнішекономбанк подав у Стокгольмський арбітраж позов проти України через обмеженння проти ПІБ

Російський Зовнішекономбанк подав у Стокгольмський арбітраж позов проти України через обмеженння проти ПІБ

Російський "Внешэкономбанк" подала в Стокгольмський арбітраж позов проти України з-за обмежень проти дочірнього банку в Україні Промінвестбанку.

Про це повідомляє агентство ТАСС, посилаючись на документ, передають Українські Новини.

Державна корпорація ВЕБ.РФ звернулася в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма з позовом до України з-за порушення нею положень Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року.

"За останні кілька років українська влада порушили всі гарантії, які самі ж надали в інвестиційній угоді. Сьогодні настав час закликати їх до відповіді. Ми переконані, що склад арбітражу під егідою Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма підтримає нашу позицію, і ВЕБ стягне з України всі завдані збитки банку", - наводяться в повідомленні слова старшого віце-президента Правового блоку ВЕБ.РФ Ігоря Краснова.

Раніше ВЕБ направив Україні письмове повідомлення про інвестиційному спорі і запропонував вступити в переговори з врегулювання завданих збитків.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2008 році ВЕБ придбав акції українського Промінвестбанку.

З 2014 року щодо банків з російським капіталом в Україні діють різні санкції та обмеження.

99,09% акцій Піба володіє російський "Внешэкономбанк".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський ВЕБ допускає закриття Промінвестбанку в Україні.

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