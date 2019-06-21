Російський Зовнішекономбанк подав у Стокгольмський арбітраж позов проти України через обмеженння проти ПІБ

Російський "Внешэкономбанк" подала в Стокгольмський арбітраж позов проти України з-за обмежень проти дочірнього банку в Україні Промінвестбанку.\r\nПро це повідомляє агентство ТАСС, посилаючись на документ, передають Українські Новини.\r\nДержавна корпорація ВЕБ.РФ звернулася в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма з позовом до України з-за порушення нею положень Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року.\r\n"За останні кілька років українська влада порушили всі гарантії, які самі ж надали в інвестиційній угоді. Сьогодні настав час закликати їх до відповіді. Ми переконані, що склад арбітражу під егідою Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма підтримає нашу позицію, і ВЕБ стягне з України всі завдані збитки банку", - наводяться в повідомленні слова старшого віце-президента Правового блоку ВЕБ.РФ Ігоря Краснова.\r\nРаніше ВЕБ направив Україні письмове повідомлення про інвестиційному спорі і запропонував вступити в переговори з врегулювання завданих збитків.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у 2008 році ВЕБ придбав акції українського Промінвестбанку.\r\nЗ 2014 року щодо банків з російським капіталом в Україні діють різні санкції та обмеження.\r\n99,09% акцій Піба володіє російський "Внешэкономбанк".\r\nНагадаємо, раніше повідомлялося, що російський ВЕБ допускає закриття Промінвестбанку в Україні.