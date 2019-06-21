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21 червня 2019, пʼятниця, 09:35 4
Фінанси 2019-06-21T09:45:07+03:00
Українські Новини
Зростання ВВП в I кварталі відповідало оцінці НБУ

Зростання ВВП в I кварталі відповідало оцінці НБУ

Фактичні темпи зростання економіки в I кварталі 2019 відповідали оцінці Національного банку.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В I кварталі 2019 економіка України зросла на 2,5% в річному вимірі (м/р), сповільнившись з 3,5% р/р у IV кварталі 2018 року.

Наголошується, що основним двигуном зростання реального ВВП очікувано залишався внутрішній попит.

В розрізі видів діяльності очікувано сповільнилося зростання в сільському господарстві внаслідок вичерпання ефекту торішнього рекордного врожаю зернових і олійних культур.

Ремонти на окремих металургійних і хімічних заводах зумовили подальше падіння внеску переробної промисловості в загальний показник ВВП.

З-за порівняно теплої зими також скоротилося виробництво в енергетичному секторі.

В той же час суттєво прискорилося зростання в будівництві, відображаючи пожвавлення інвестиційної активності.

Стійкий споживчий попит підтримував зростання в таких галузях як торгівля, транспорт, а також у сфері послуг.

Розгорнуті дані щодо зростання реального ВВП за I квартал свідчать, що розширення внутрішнього попиту відбувалося швидше, ніж очікувалося згідно з прогнозом, оприлюдненим в інфляційному звіті НБУ за квітень.

Як повідомляли Українські Новини, існуючі торговельні конфлікти становлять основну загрозу для зростання світової економіки. З такою заявою директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард виступила на завершення саміту "великої двадцятки" (G20) в японському місті Фукуока, в неділю, 9 червня.

Раніше Кабінет Міністрів затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.

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