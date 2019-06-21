В Індії внаслідок падіння автобуса в ущелину загинули як мінімум 44 людини

В серйозній аварії, яка сталася на півночі Індії внаслідок падіння пасажирського автобуса в ущелину, загинули щонайменше 44 людини. Про це повідомляє ВВС.\r\nТак, повідомляється, що аварія сталася вчора, 20 червня, в гірському районі штату Гімачал-Прадеш на півночі Індії, коли автобус з як мінімум 60 пасажирами на борту з'їхав з дороги і впав у прірву.\r\nВідзначається, що ще кілька десятків людей отримали поранення.\r\nСлід зазначити, що у момент ДТП частина пасажирів знаходилася на даху автобуса. Спочатку стверджувалося про 25 загиблих. Місцева поліція заявляє, що багато загиблих - жінки і діти, які поверталися з роботи і школи.\r\nЗа словами очевидців, транспортний засіб злетів з дороги під час крутого повороту на підйомі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Казахстані у жахливій ДТП з автобусом загинули 11 осіб.