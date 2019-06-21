В Індії внаслідок падіння автобуса в ущелину загинули як мінімум 44 людини

В серйозній аварії, яка сталася на півночі Індії внаслідок падіння пасажирського автобуса в ущелину, загинули щонайменше 44 людини. Про це повідомляє ВВС.

Так, повідомляється, що аварія сталася вчора, 20 червня, в гірському районі штату Гімачал-Прадеш на півночі Індії, коли автобус з як мінімум 60 пасажирами на борту з'їхав з дороги і впав у прірву.

Відзначається, що ще кілька десятків людей отримали поранення.

Слід зазначити, що у момент ДТП частина пасажирів знаходилася на даху автобуса. Спочатку стверджувалося про 25 загиблих. Місцева поліція заявляє, що багато загиблих - жінки і діти, які поверталися з роботи і школи.

За словами очевидців, транспортний засіб злетів з дороги під час крутого повороту на підйомі.

Як повідомляли Українські Новини, в Казахстані у жахливій ДТП з автобусом загинули 11 осіб.