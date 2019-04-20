подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
20 апреля 2019, суббота, 10:02 157
Мир 2019-04-20T12:15:01+03:00
Українські Новини
В Казахстане в жутком ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане в жутком ДТП с автобусом погибли 11 человек

Смертельное ДТП в Казахстане. Фото: tengrinews.kz
Смертельное ДТП в Казахстане. Фото: tengrinews.kz

Сегодня, 20 апреля, в Казахстане произошла масштабная авария с участием автобуса, в результате которой погибли 11 человек, а еще 29 – получили ранения. Автобус, пытаясь избежать столкновения, перевернулся. Об этом сообщает Тengrinews.kz

Так, сообщается, что авария произошла около 5 утра в Кордайском районе Жамбылской области на 181 километре автодороги Алматы – Ташкент.

По данным издания, сначала столкнулась легковушка Toyota с припаркованным вдоль дороги грузовым автомобилем.

"Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными автотранспортными средствами, совершил опрокидывание. В результате ДТП на месте погибло восемь человек, 32 человека были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще три человека", – говорится в сообщении.

Смертельное ДТП в Казахстане. Фото: tengrinews.kzСмертельное ДТП в Казахстане. Фото: tengrinews.kz

Отмечается, что в аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники оперативно-спасательных служб, медицины катастроф и медполиции области, а также вертолетная техника.

Начато досудебное расследование по факту ДТП по ч.4 ст.345  Уголовного кодекса Казахстана.

Больше новостей о: ДТП Казахстан смертельное ДТП ДТП с автобусом

Архив
Новости
Полиция задержала разведчика "ЛНР" 13:07
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Сайт Порошенко назвал боевиков "ЛДНР" повстанцами, как Зеленский на дебатах 12:44
В Днипре произошла массовая драка с поножовщиной, есть раненые 12:20
Пожар в банном комплексе. Фото: ГосЧС
В Харькове сгорел банный комплекс, пострадали два человека 12:00
В предвыборную неделю бензин подорожал 11:40
больше новостей
Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в пятницу и на выходных 18:40
Дебаты Зеленского и Порошенко онлайн. Полный текст 20:03 Обновляется
Сегодня Лазарева суббота: главные запреты и традиции дня 06:00
Ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку 08:20
Мемы про Зеленского и Порошенко заполнили соцсети
После дебатов на "Олимпийском" соцсети взорвались мемами про Порошенко и Зеленского 21:27
больше новостей
Россия запретила экспортировать нефть в Украину 15:17 Дополнено
Суд признал национализацию Приватбанка незаконной 13:46
Зеленский на дебатах сказал неправду о визитах в Россию с начала войны, - расследование 23:51 Инфографика
Решение суда о незаконности национализации Приватбанка засекретили 16:04
Порошенко созвал СНБО из-за отмены национализации Приватбанка 20:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok