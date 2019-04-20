В Казахстане в жутком ДТП с автобусом погибли 11 человек

Сегодня, 20 апреля, в Казахстане произошла масштабная авария с участием автобуса, в результате которой погибли 11 человек, а еще 29 – получили ранения. Автобус, пытаясь избежать столкновения, перевернулся. Об этом сообщает Тengrinews.kz

Так, сообщается, что авария произошла около 5 утра в Кордайском районе Жамбылской области на 181 километре автодороги Алматы – Ташкент.

По данным издания, сначала столкнулась легковушка Toyota с припаркованным вдоль дороги грузовым автомобилем.

"Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными автотранспортными средствами, совершил опрокидывание. В результате ДТП на месте погибло восемь человек, 32 человека были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще три человека", – говорится в сообщении.

Смертельное ДТП в Казахстане. Фото: tengrinews.kz

Отмечается, что в аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники оперативно-спасательных служб, медицины катастроф и медполиции области, а также вертолетная техника.

Начато досудебное расследование по факту ДТП по ч.4 ст.345 Уголовного кодекса Казахстана.