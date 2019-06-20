У мережі показали, як буде виглядати жіноча військова форма ЗСУ

Для жінок-військовослужбовців розробили нові зразки форми.

Про це кореспонденту АрміяInform повідомили у Головному управлінні розвитку та матеріального забезпечення Збройних Сил України.

"На сьогодні зразок нового капелюха, замість кашкета, в якому звикли бачити лише військових чоловіків, готовий. Жіночий кашкет став елегантнішим, таким, який більше личить жінці та пасує до охайної зачіски. Розробники довго обирали форму виробу. Зупинились на варіанті на кшталт американського зразка жіночого головного убору. Наразі підготовлено документ на дозвіл військово-дослідного випробування даного виробу. До кінця поточного року розробка жіночих повсякденних кашкетів завершиться і з наступного планується закупівля у виробника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що працюють розробники жіночої форми одягу й над новою модифікацією зимової шапки. Проте про новації у цьому елементі форми одягу поки що не розповідають.

Крім того, плащ і пальто з двобортних зміняться на однобортні. З урахуванням фізіологічних показників жінок, курсанток та ліцеїсток розроблять вужчу і меншу колодку для пошиття взуття. Тож офіційно буде і 35-й розмір туфель. Також очікується вдосконалення й чобіт до повсякденної форми одягу.

Нова жіноча форма ЗСУ. Фото: АрмияInform

Як повідомляли Українські Новини, 2017 міністр оборони затвердив нові правила носіння військової форми та знаків розрізнення.

Тим часом за незаконне носіння військової форми з шевронами ЗСУ хочуть штрафувати на 6,8 тис. гривень.

Також у військових госпіталях хочуть ввести посаду гінеколога-акушера.

У березні міністр оборони Степан Полторак констатував, що за 5 років війни на сході України 7 тис. військовослужбовців-жінок стали учасницями бойових дій, 6 з них загинули.