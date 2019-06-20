До українських авіакомпаній почнуть застосовувати санкції у разі затримки рейсів

Державіаслужба буде штрафувати українські авіакомпанії, якщо вони не будуть виконувати передбачені правилами вимоги про необхідне обслуговування пасажирів у разі затримки або скасування рейсів.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк на засіданні авіаційного комітету при Торгово-промисловій палаті України, пише Avianews.

За словами чиновника, регулятор також висунув вимоги до авіакомпанії щодо обов'язкової наявності цілодобово працює кол-центр в разі, якщо авіаперевізник виконує рейси в нічний час доби.

Лавренюк вважає, що наразі попит туристичних компаній на чартерні авіаперевезення перевищує технічні можливості авіакомпаній.

"Дуже важливо, щоб авіакомпанії, що надають послуги чартерних перевезень, і туроператори проводили детальний аналіз можливостей забезпечення перевезення всіх заявлених туроператором обсягів. В умовах договору між туроператором і авіаперевізником мають бути чітко визначено обсяг перевезень за кожним маршрутом та розклад виконання польотів, а також передбачені санкції за порушення закріплених умов", — заявив Лавренюк, слова якого цитує прес-служба уряду.

Присутній на засіданні в. о. першого заступника голови Державіалужби Сергій Коршук доповів про те, що регулятор мобілізує весь інспекторський склад для виконання більш посилених перевірок технічного стану літаків.

"На жаль, сьогодні є перевізники, які беруть на себе зобов'язання, не враховуючи технічний стан літаків, їх вік і графік польотів, через що виникають затримки. До таких перевізників будуть застосовуватися жорсткі санкції. Для нас безпека пасажирів понад усе", — прокоментував ситуацію на ринку Коршук.

Нагадаємо, українські авіакомпанії збільшили пасажироперевезення на 12% в 1 кварталі.

18 червня пасажири літака сполученням Київ - Батумі заблокували вхід в термінал F в Борисполі через відстрочення рейсу.