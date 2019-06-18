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18 июня 2019, вторник, 22:45 35
Общество 2019-06-18T22:49:07+03:00
Українські Новини
В Борисполе пассажиры заблокировали вход в терминал

В Борисполе пассажиры заблокировали вход в терминал

Пассажиры самолета рейса YE1215 сообщением Киев - Батуми заблокировали вход в терминал F в Борисполе, сообщает корреспондент "Радио Свобода".

Пассажиры протестуют из-за отсрочки рейса, который должен был улететь в 8:30 по Киеву. По словам корреспондента, сейчас в здании терминала не могут попасть около 100 пассажиров.

16 июня авиакомпания YanAir на своей странице в Facebook сообщила, что самолет отправится в 13:00. Утром 18 июня пост был отредактирован дважды, время вылета сначала изменили на 15:00, а затем на 18:00. Впрочем, 18 июня полет откладывали еще несколько раз. Сейчас вылет запланирован на 00:00.

В начале июня Государственная авиаслужба временно запретила YanAir выполнять рейсы из-за проблемы безопасности. В компании утверждали, что устранили нарушения.

Тем временем  директора авиакомпании YanAir подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,3 млн гривен.

В 2018 году рейсы авиакомпании YanAir оказались под угрозой срыва из аэропорта "Львов" из-за долгов. 

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