В Борисполе пассажиры заблокировали вход в терминал

Пассажиры самолета рейса YE1215 сообщением Киев - Батуми заблокировали вход в терминал F в Борисполе, сообщает корреспондент "Радио Свобода".\r\nПассажиры протестуют из-за отсрочки рейса, который должен был улететь в 8:30 по Киеву. По словам корреспондента, сейчас в здании терминала не могут попасть около 100 пассажиров.\r\n16 июня авиакомпания YanAir на своей странице в Facebook сообщила, что самолет отправится в 13:00. Утром 18 июня пост был отредактирован дважды, время вылета сначала изменили на 15:00, а затем на 18:00. Впрочем, 18 июня полет откладывали еще несколько раз. Сейчас вылет запланирован на 00:00.\r\nВ начале июня Государственная авиаслужба временно запретила YanAir выполнять рейсы из-за проблемы безопасности. В компании утверждали, что устранили нарушения.\r\nТем временем директора авиакомпании YanAir подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,3 млн гривен.\r\nВ 2018 году рейсы авиакомпании YanAir оказались под угрозой срыва из аэропорта "Львов" из-за долгов.