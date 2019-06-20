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20 червня 2019, четвер, 19:19 10
Політика 2019-06-20T19:22:07+03:00
Українські Новини
Львівська міськрада переобрала виконком

Львівська міськрада переобрала виконком

Львівська міська рада переобрала свій виконавчий комітет. Дане рішення прийнято на сесії 20 червня, передають Українські Новини.

Його підтримали 44 депутати, при 33 необхідних.

Львівська міськрада визначила кількісний склад виконкому у складі 11 чоловік.

До нього увійшли: Андрій Садовий, Анатолій Забарило, Марта Литвинюк, Сергій Бабак, Геннадій Васьків Ірина Маруняк, Андрій Москаленко, Галина Слічна, Ростислав Дацків, Юрій Кагітін і Орест Печенко.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська міська рада призначила 2 заступників мера Львова.

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