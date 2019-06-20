Львівська міськрада переобрала виконком

Невідомі через суд намагаються повернути Бойка до "Опозиційного блоку" з "Опозиційної платформи – За життя" 19:34

Юрій Назаров розповів про першу у Києві smart-вулицю і заявив, що на цьому інновації в столиці тільки починаються 19:25