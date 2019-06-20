Львівська міськрада переобрала виконком

Львівська міська рада переобрала свій виконавчий комітет. Дане рішення прийнято на сесії 20 червня, передають Українські Новини.\r\nЙого підтримали 44 депутати, при 33 необхідних.\r\nЛьвівська міськрада визначила кількісний склад виконкому у складі 11 чоловік.\r\nДо нього увійшли: Андрій Садовий, Анатолій Забарило, Марта Литвинюк, Сергій Бабак, Геннадій Васьків Ірина Маруняк, Андрій Москаленко, Галина Слічна, Ростислав Дацків, Юрій Кагітін і Орест Печенко.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Львівська міська рада призначила 2 заступників мера Львова.