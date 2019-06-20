Львовский горсовет назначил 2 заместителей мэра

Львовский городской совет назначил 2 заместителей мэра Львова. Решение об этом принято на сессии 20 июня, передают Українські Новини.

Решение поддержали 44 депутата, при 33 необходимых.

В частности заместителем мэра Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства стала Ирина Маруняк, которая ранее возглавляла департамент жилищно-коммунального хозяйства Львовского горсовета.

Заместителем по вопросам гуманитарных вопросов стала Галина Сличная, которая ранее возглавляла департамент гуманитарной политик и Львовского горсовета.

Также заместителем по вопросам безопасности города стал Сергей Бабак, который ранее занимал должность заместителя мэра Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщали Українські Новини, Садовый занимает должность мэра Львова с 2006 года.