Львовский горсовет назначил 2 заместителей мэра

Львовский городской совет назначил 2 заместителей мэра Львова. Решение об этом принято на сессии 20 июня, передают Українські Новини.\r\nРешение поддержали 44 депутата, при 33 необходимых.\r\nВ частности заместителем мэра Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства стала Ирина Маруняк, которая ранее возглавляла департамент жилищно-коммунального хозяйства Львовского горсовета.\r\nЗаместителем по вопросам гуманитарных вопросов стала Галина Сличная, которая ранее возглавляла департамент гуманитарной политик и Львовского горсовета.\r\nТакже заместителем по вопросам безопасности города стал Сергей Бабак, который ранее занимал должность заместителя мэра Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.\r\nКак сообщали Українські Новини, Садовый занимает должность мэра Львова с 2006 года.