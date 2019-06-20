Рівне запустило нічний тролейбусний маршрут

Рівне з 20 червня запустило нічний тролейбусний маршрут. Про це Українським Новинам повідомив представник Рівненської міської ради.

Тролейбус курсуватиме з 22:00 до ранку за маршрутом "Мототрек - Залізничний вокзал".

Він з'єднає два віддалених району міста через центральну частину.

В міськраді не уточнюють графік руху нічного маршруту.

Як повідомляли Українські Новини, Виконавчий комітет Ровеннского міської ради підвищив вартість проїзду у міських тролейбусах на 33,33%, або на 1 гривню до 4 гривень з 1 липня.