Ровно повысило стоимость проезда в троллейбусах на 33% до 4 гривен с июля

Исполнительный комитет Ровенского городского совета повысил стоимость проезда в городских троллейбусах на 33,33%, или на 1 гривну до 4 гривен с 1 июля. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Исполнительного комитета Ривненского городского совета.

Повышение обосновывается ростом минимальной заработной платы, подорожанием электроэнергии и топливно-смазочных материалов.

Также "Ровноэлектротранс" недополучил 17 млн гривен компенсации за проезд льготников.

Льготным проездом в Ровно пользуется 60% от общего количества пассажиров.

Как сообщало агентство, Исполнительный комитет Ровенского городского совета повысил стоимость проезда в городских троллейбусах на 50%, или на 1 гривну до 3 гривен с 1 апреля 2018 года.