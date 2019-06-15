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15 июня 2019, суббота, 14:51 452
Транспорт 2019-06-15T16:45:02+03:00
Українські Новини
Ровно повысило стоимость проезда в троллейбусах на 33% до 4 гривен с июля

Ровно повысило стоимость проезда в троллейбусах на 33% до 4 гривен с июля

Исполнительный комитет Ровенского городского совета повысил стоимость проезда в городских троллейбусах на 33,33%, или на 1 гривну до 4 гривен с 1 июля. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Исполнительного комитета Ривненского городского совета.

Повышение обосновывается ростом минимальной заработной платы, подорожанием электроэнергии и топливно-смазочных материалов.

Также "Ровноэлектротранс" недополучил 17 млн гривен компенсации за проезд льготников.

Льготным проездом в Ровно пользуется 60% от общего количества пассажиров.

Как сообщало агентство, Исполнительный комитет Ровенского городского совета повысил стоимость проезда в городских троллейбусах на 50%, или на 1 гривну до 3 гривен с 1 апреля 2018 года.

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