Поліція припинила діяльність мережі незаконних реабілітаційних центрів з 50 людьми в Луцьку

Співробітники поліції 19 червня припинили діяльність мережі незаконних реабілітаційних центрів, в яких незаконно утримувалися 50 осіб, у Луцьку. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Волинській області, передають Українські Новини.

Центри спеціалізувалися на лікуванні від наркотичної і алкогольної залежності.

"Всього в центрах незаконно містилося 50 осіб", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники з корисливих мотивів та протиправно, застосовуючи засоби фізичного та психологічного впливу утримували в них громадян, серед яких були й іноземці.

19 червня, в результаті спільної операції відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, слідчого управління поліції області, прикордонної служби та із залученням спецпідрозділу "КОРД" волинської поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури області правоохоронці затримали чотирьох осіб, яких підозрюють в організації злочинної діяльності.

зокрема затримані жителі Волинської, Київської та Луганської областей.

Вирішується питання про обрання правопорушників запобіжного заходу.

Зловмисникам поліцейські повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники поліції 5 червня припинили діяльність трьох незаконних реабілітаційних центрів, в яких незаконно утримувалися 87 осіб, у Львівській області.