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07 июня 2019, пятница, 15:59 190
Происшествия 2019-06-07T16:02:55+03:00
Українські Новини
Полиция пресекла деятельность трех незаконных реабилитационных центров с 87 людьми во Львовской области

Полиция пресекла деятельность трех незаконных реабилитационных центров с 87 людьми во Львовской области

Сотрудники полиции 5 июня пресекли деятельность трех незаконных реабилитационных центров, в которых незаконно содержались 87 человек, во Львовской области. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

Центры специализировались на лечении от наркотической и алкогольной зависимости.

"Всего в центрах незаконно содержалось 87 человек. Стоимость пребывания лица за один месяц составляла от 8 до 12 тыс. гривен, также дополнительно оплачивались другие "медицинские" услуги", - говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированных обысков в помещениях реабилитационных центров были обнаружены и изъяты: сумма в около полумиллиона гривен, средства связывания со следами крови, компьютерная техника, записи со списками пациентов, их наказаниями, затратами заведений и тому подобное.

Также в одном из центров был обнаружен пакет с таблетками, ампулами, шприцами и другими медикаментами.

Полиция задержала руководителя организации, которая организовала центы, 34-летнего уроженца Луганской области, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Злоумышленнику полицейские сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2017 года сотрудники прокуратуры Волынской области и Луцкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Волынской области задержали 2 человек по подозрению в незаконном удержании и пытках 30 человек в одном из жилых домов под видом реабилитации наркоманов около Луцка.

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