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  • Домовилися з Пінчуком про фінпідтримку військових, Ахметовим - медицини і доріг Донбасу. Коломойським - інфраструктури, але він ще про це не знає, - Зеленський
20 червня 2019, четвер, 16:08 98
Політика 2019-06-20T16:30:08+03:00
Українські Новини
Домовилися з Пінчуком про фінпідтримку військових, Ахметовим - медицини і доріг Донбасу. Коломойським - інфрас

Домовилися з Пінчуком про фінпідтримку військових, Ахметовим - медицини і доріг Донбасу. Коломойським - інфраструктури, але він ще про це не знає, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з бізнесом заявив, що олігархи України будуть вкладатися в інфраструктуру, військових та медицину і Донбас.

"Я нещодавно запропонував власникам великого бізнесу Рінату Ахметову, Віктору Пінчуку, Ігорю Коломойському - з іншими я поки не зустрівся, де ховаються, але збираюся - вони беруть на себе відповідальність за рішення конкретних питань. Пан Пінчук забезпечить зараз же квартирами 24 сім'ї наших полонених моряків і надалі опікуватиметься проблемами соціальної допомоги всіх військовослужбовців. Це наша домовленість. З паном Ахметовим ми не тільки знайшли розуміння про скасування формули "Роттердам+", але і домовилися, що він буде вкладати кошти в медицину і інвестувати в дороги та інфраструктуру Донбасу. Пан Ігор Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - сказав Зеленський, передають Українські Новини.

При цьому він запевнив, що не обіцяв олігархам жодних преференцій.

Все, за словами Зеленського, для відновлення інфраструктури Донбасу і його реінтеграції необхідно більше 300 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський анонсував проведення в вересні інвестиційного форуму з питань відновлення Донбасу.

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