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20 червня 2019, четвер, 14:54 43
Судова влада 2019-06-20T17:45:03+03:00
Українські Новини
АМКУ оштрафував дві компанії за змову в тендері на реконструкцію Шулявського мосту

АМКУ оштрафував дві компанії за змову в тендері на реконструкцію Шулявського мосту

Шулявський міст.
Шулявський міст.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету (АМКУ) оштрафувала компанії "Північно-український будівельний альянс" і "Спецбуд-Плюс", що входять в корпорацію "Укрбуд", на загальну суму 112 млн гривень за змову на тендері на реконструкцію Шулявського шляхопроводу в Києві.

Про це йдеться в повідомленні комітету, передають Українські Новини.

Під час розслідування можливої ​​змови під час проведення тендеру, в якому брали участь компанії, проведеного Київським обласним територіальним відділенням АМКУ, з'ясувалося, що обидві компанії використовують одну IP-адресу для податкової звітності, надавали один одному фінансову допомогу, мають банківські гарантії від одного банку, видані в один день із послідовною реєстраційною нумерацією і прислали файли з тендерними пропозиціями, які мають однакові властивості.

Крім того, за даними комітету, "Північно-український будівельний альянс" і "Спецбуд-Плюс" входять у державну будівельну корпорацію "Укрбуд".

Грунтуючись на зібраних доказах, 19 червня Тимчасовою адмінколегією АМКУ накладено штраф на обидві компанії за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів у розмірі 112 млн гривень (по 56 млн гривень на кожну з компаній).

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ писали, що АМКУ розслідує "розпил" 600 млн гривень, призначених для реконструкції Шулявського мосту.

Тим часом у Києві на 9 місяців частково перекрили центральні вулиці: список.

Більше новин про: Тендер АМКУ Укрбуд Шулявський міст Шулявський шляхопровід

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