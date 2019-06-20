У травні зарплата Холодницького зменшилася відразу на 200 тис. гривень

Заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за травень порівняно з квітнем зменшилася майже на 200 тис. гривень і становила 85 614 гривень.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.

Оклад прокурора становив 63 432 гривні.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій.

Після утримання податків і зборів Холодницький отримав 68 919 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський не пропонував Холодницькому піти у відставку.

Раніше зарплата Холодницького за квітень збільшилася на 100 тисяч гривень.