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20 червня 2019, четвер, 14:29 30
Судова влада 2019-06-20T14:55:04+03:00
Українські Новини
У травні зарплата Холодницького зменшилася відразу на 200 тис. гривень

У травні зарплата Холодницького зменшилася відразу на 200 тис. гривень

Назар Холодницький
Назар Холодницький

Заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за травень порівняно з квітнем зменшилася майже на 200 тис. гривень і становила 85 614 гривень.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.

Оклад прокурора становив 63 432 гривні.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій.

Після утримання податків і зборів Холодницький отримав 68 919 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський не пропонував Холодницькому піти у відставку.

Раніше зарплата Холодницького за квітень збільшилася на 100 тисяч гривень.

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