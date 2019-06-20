У травні зарплата Холодницького зменшилася відразу на 200 тис. гривень

Заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за травень порівняно з квітнем зменшилася майже на 200 тис. гривень і становила 85 614 гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.\r\nОклад прокурора становив 63 432 гривні.\r\nЗарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій.\r\nПісля утримання податків і зборів Холодницький отримав 68 919 гривень.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський не пропонував Холодницькому піти у відставку.\r\nРаніше зарплата Холодницького за квітень збільшилася на 100 тисяч гривень.