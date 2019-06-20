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20 червня 2019, четвер, 14:26 241
Судова влада 2019-06-20T15:00:01+03:00
Українські Новини
ДБР викликало на допити за заявами Портнова Макеєнка та Тігіпка. На черзі Порошенко, – Труба

ДБР викликало на допити за заявами Портнова Макеєнка та Тігіпка. На черзі Порошенко, – Труба

Роман Труба. Фото: Українське Фото
Роман Труба. Фото: Українське Фото

Державне бюро розслідувань (ДБР) у рамках кримінальних проваджень за заявами юриста Андрія Портнова, фігурантом яких є колишній Президент України Петро Порошенко, вже викликало на допити бізнесмена Сергія Тігіпка та власника телевізійного каналу "Прямий" Володимира Макеєнка.

Про це повідомив Українським Новинам директор ДБР Роман Труба.

"Станом на сьогодні нами скеровано повістки та викликаються на допит на наступний тиждень Сергій Тигіпко, а також Володимир Макеєнко. Після проведення допитів цих свідків нами буде викликаний і, відповідно, екс-президент (Порошенко)", - підкреслив він.

Також Роман Труба повідомив, що ДБР в рамках розслідування цих справ починає виїмку документів, у тому числі – у банках та Адміністрації Президента України. "На сьогодні суд задовільнив 12 клопотань слідчих ДБР про доступ до документів. Ми будемо робити вийомки в банках, в реєстраційних службах і також в Адміністрації Президента. Найближчими днями ми хочемо отримати вже оригінали документів і розпочати проведення допитів свідків у цих провадженнях", - заявив директор ДБР.

За словами Труби, на даний момент ДБР розслідує 5 кримінальних проваджень, фігурантом яких є Порошенко. Всі вони порушені за заявами Портнова. При цьому, враховуючи, що деякі з них знаходяться в роботі вже місяць, а відчутних результатів поки немає, керівництво ДБР вжило заходів щодо прискорення роботи.

"Розуміючи резонансність проваджень. Оскільки в них фігурує екс-президент. Для того, щоб забезпечити об’єктивне і неупереджене розслідування. Щодо якого в подальшому в експертів, професіоналів, суспільства не буде виникати жодних питань, я беру з сьогоднішнього дня хід слідства під особистий контроль. А також під контроль і роботу самих слідчих підрозділів, в яких вони розслідуються", - відзначив Труба.

При цьому, Роман Труба в черговий раз попросив ЗМІ не очікувати миттєвих результатів розслідування, заявивши, що головним тут є бездоганний збір доказової бази. Для того, щоб підтвердити або спростувати обвинувачення, які прозвучали, що займає тривалий час.

Як повідомляли Українські Новини, раніше юрист Андрій Портнов зареєстрував у ДБР вже 4-е заяву на Петра Порошенка, в якій він обвинуватив колишнього Президента України в спробі узурпувати судову владу.

Порошенка обвинувачують у державній зраді, відмиванні коштів, зловживанні службовим становищем, легалізації в офшорах злочинних доходів і несплаті податків, а також спробі узурпації судової влади.

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