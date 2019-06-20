Брав хабарі, стріляв у детективів НАБУ і намагався вчинити суїцид: скандальний одеський суддя Буран пішов у відставку

Брав хабарі, стріляв у детективів НАБУ і намагався вчинити суїцид: скандальний одеський суддя Буран пішов у ві

Вища рада правосуддя (ВСП) звільнила суддю Малиновського районного суду Одеси Олексія Бурана, обвинуваченого у хабарництві та стрільбі по детективам Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Відповідне рішення прийнято на засіданні ради в четвер, передають Українські Новини.

Голова ВСП Володимир Говоруха повідомив, що Буран подав заяву про відставку.

Суддя має більше 20 років стажу і має право на подання такої заяви.

ВСП задовольнив заяву і звільнив Бурана у відставку.

Таким чином, обвинувачений у злочинах має право на підвищене довічне грошове утримання як суддя у відставці.

Як повідомляли Українські Новини, 29 березня 2016 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що суддя Малиновського райсуду Одеси Буран відкрив вогонь по правоохоронцям і зник при спробі його затримання за хабар у розмірі 0,5 млн гривень.

Також суддя намагався вчинити суїцид і був госпіталізований.