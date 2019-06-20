Брав хабарі, стріляв у детективів НАБУ і намагався вчинити суїцид: скандальний одеський суддя Буран пішов у відставку

Вища рада правосуддя (ВСП) звільнила суддю Малиновського районного суду Одеси Олексія Бурана, обвинуваченого у хабарництві та стрільбі по детективам Національного антикорупційного бюро (НАБУ).\r\nВідповідне рішення прийнято на засіданні ради в четвер, передають Українські Новини.\r\nГолова ВСП Володимир Говоруха повідомив, що Буран подав заяву про відставку.\r\nСуддя має більше 20 років стажу і має право на подання такої заяви.\r\nВСП задовольнив заяву і звільнив Бурана у відставку.\r\nТаким чином, обвинувачений у злочинах має право на підвищене довічне грошове утримання як суддя у відставці.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 29 березня 2016 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що суддя Малиновського райсуду Одеси Буран відкрив вогонь по правоохоронцям і зник при спробі його затримання за хабар у розмірі 0,5 млн гривень.\r\nТакож суддя намагався вчинити суїцид і був госпіталізований.