Били ногами і заливали газом: на відвідувачів "Київ-Прайду" напали

У Києві на відвідувачів кінопоказу в рамках проведення "Київ-Прайду" напали невідомі. Відвідувачів побили і залили їм очі перцевим газом. Про це повідомляє Громадське.\r\nТак, за словами одного з потерпілих, під час нападу невідомі били ногами, заливали очі перцевим газом.\r\n"Це був відверто гомофобський напад, мене повалили на землю, били ногами по голові, по ногах, моїх знайомих залили газом", - розповів постраждалий.\r\nЗа словами одного з організаторів заходу, серед постраждалих були неповнолітні.\r\nВона також повідомила, що "перед входом бачили людей, які там чергували і чекали поки люди будуть розходитися". Вона додала, що це були не менш 4 хлопців спортивної статури.\r\nЗгідно з інформацією, на місце події прибули поліцейські і машина "швидкої".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на марші ЛГБТ в Києві на наступних вихідних очікують 10 тис. учасників.\r\nТим часом найбільший в історії України марш рівності пройшов в 2018 році.