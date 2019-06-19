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19 червня 2019, середа, 23:55 6
Політика 2019-06-20T00:00:11+03:00
Українські Новини
Били ногами і заливали газом: на відвідувачів "Київ-Прайду" напали

Били ногами і заливали газом: на відвідувачів "Київ-Прайду" напали

У Києві на відвідувачів кінопоказу в рамках проведення "Київ-Прайду" напали невідомі. Відвідувачів побили і залили їм очі перцевим газом. Про це повідомляє Громадське.

Так, за словами одного з потерпілих, під час нападу невідомі били ногами, заливали очі перцевим газом.

"Це був відверто гомофобський напад, мене повалили на землю, били ногами по голові, по ногах, моїх знайомих залили газом", - розповів постраждалий.

За словами одного з організаторів заходу, серед постраждалих були неповнолітні.

Вона також повідомила, що "перед входом бачили людей, які там чергували і чекали поки люди будуть розходитися". Вона додала, що це були не менш 4 хлопців спортивної статури.

Згідно з інформацією, на місце події прибули поліцейські і машина "швидкої".

Як повідомляли Українські Новини, на марші ЛГБТ в Києві на наступних вихідних очікують 10 тис. учасників.

Тим часом найбільший в історії України марш рівності пройшов в 2018 році.

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